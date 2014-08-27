Про еду: Москвичам расскажут об изменениях в сфере мобильной торговли

Фото: m24. ru / Юлия Накошная

27 августа в 12.00 в столице пройдет пресс-конференция "Изменения на рынке мелкорозничной и мобильной торговли в Москве по итогам голосования москвичей в проекте "Активный гражданин". Слушатели узнают, как москвичи повлияли на существующую ситуацию в сфере продуктовых магазинов и ярмарок. Онлайн-трансляцию конференции проведет M24.ru.

Участниками встречи станут руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк, начальник контрольного управления мэра и столичного правительства Елена Шинкарук, а также глава департамента информационных технологий Москвы Артем Ермолаев.

Слушатели узнают, на какие решения, реализуемые департаментом торговли, повлияли опросы, проведенные в рамках проекта "Активный гражданин".

"Активный гражданин" - сервис проведения электронных референдумов. Каждую неделю мэр и правительство столицы предлагают для обсуждения важные для города вопросы. За участие в опросах респондентам начисляются баллы. Набрав 1000 баллов, пользователь получает статус "Активный гражданин" и доступ к магазину бонусов, где накопленные очки можно обменять на городские услуги (велопрокат, парковочные часы, билеты в кино, театры, музеи) или полезные мелочи. - сервис проведения электронных референдумов. Каждую неделю мэр и правительство столицы предлагают для обсуждения важные для города вопросы. За участие в опросах респондентам начисляются баллы. Набрав 1000 баллов, пользователь получает статус "Активный гражданин" и доступ к магазину бонусов, где накопленные очки можно обменять на городские услуги (велопрокат, парковочные часы, билеты в кино, театры, музеи) или полезные мелочи. Опросы можно проходить как в мобильном приложении, так и на сайте сервиса, а также в МФЦ.





Так, обсуждаться будут следующие темы:

ограничение нестационарной торговли,

развитие мобильных форм сезонной торговли,

развитие малоформатных сетевых магазинов шаговой доступности в качестве альтернативы ларькам и палаткам,

развитие ярмарочной торговли.

"Торговые объекты на улицах", проходил с 21 по 30 мая, в голосовании приняли участие 51,5 тысячи человек,]

"Работа ярмарок выходного дня", проходил с 30 мая по 6 июня, в голосовании приняли участие 69,8 тысячи человек.

Когда : 27 августа в 12.00

: 27 августа в 12.00 Кто : руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк, начальник контрольного управления мэра и столичного правительства Елена Шинкарук, а также глава департамента информационных технологий Москвы Артем Ермолаев

: руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк, начальник контрольного управления мэра и столичного правительства Елена Шинкарук, а также глава департамента информационных технологий Москвы Артем Ермолаев О чем : о торговли в столице и "Активном гражданине"

: о торговли в столице и "Активном гражданине" Кому смотреть: всем, кто любит вкусно поесть, а также неравнодушен к будущему Москвы

Напомним, что в рамках проекта "Активный гражданин" департамент торговли провел два важных электронных референдума:Как ранее сообщал M24.ru, на севере, северо-западе и северо-востоке столицы открылись новые ярмарки выходного дня. Кроме того, этим летом был запущен проект мобильной сезонный торговли - по городу начали ездить велоприлавки с мороженым



По техническим причинам трансляция не состоится. Запись пресс-конференции будет выложена на сайте в ближайшее время.