Москвичи завоевали три медали на ПЕ по настольному теннису

С официального сайта Департамента физической культуры и спорта города Москвы

Воспитанники Московского городского физкультурно-спортивного объединения (МГФСО) Москомспорта завоевали три медали на лично-командном первенстве Европы по настольному теннису среди юношей и юниоров.

Как сообщается на сайте Москомспорта, соревнования проходили в австрийском городе Швехате.

Воспитанники Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва (СДЮСШОР) по настольному теннису при МГФСО завоевали серебряную медаль в составе сборной. Эту награду получили мастера спорта Анна Россихина (ее готовил Заслуженный тренер России Лев Ступаченко) и Елизавета Хлызова (тренер – Наталья Лошкарева).

Теннисист Максим Чаплыгин (тренер – Лариса Тимофеева) выиграл две медали: серебро в командных соревнованиях и бронзу в личном первенстве.