Все российские телеканалы ввели возрастные метки

ИТАР-ТАСС

С 1 сентября вступает в силу закон "О защите детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию". В связи с этим телевизионные каналы ждут нововведения.

На этой неделе в печать вышла телевизионная сетка, где опубликована программа передач с 27 августа по 2 сентября. Согласно новому закону "О защите детей", два выходных дня попадают под действие нового закона.

Теперь каждая телекомпания обязана промаркировать свою продукцию, графически обозначая, для какого возраста она предназначена. Подчиняться закону обязаны все телеканалы, не только эфирные, но и кабельные и спутниковые. О том, что ждет телезрителей, кто будет следить за телеэфиром, и какие санкции ждут нарушителей, пишет издание "Коммерсантъ".

Под ограничение и маркировку попадает телепродукция, в которой есть сцены жестокости и насилия, нецензурная брань, реклама наркотиков, алкоголя, азартных игр, оправдание противоправных действий, проституция, бродяжничество, информация порнографического характера. Отдельно обозначена тема "отрицание семейных ценностей и формирующая неуважение к родителям и другим членам семьи".

В законе существует несколько ступеней возрастных ограничений: все, что можно смотреть детям в эфире до 6 лет (0+), после 6 (6+), после 12 (12+) и после 16 (16+). А то, что телеканалы считают недопустимым для показа в эфире детям и подросткам, отмечается значком "18+".

С 1 сентября такие отметки появятся на телеэкранах перед началом указанной программы, в ее анонсах в межпрограммном пространстве, а также после окончания каждого рекламного блока в рамках ее показа. Продолжительность показа такого обозначения — не меньше 8 секунд.

Знак информационной продукции демонстрируется в углу кадра, его размер по закону должен составлять не менее 5% площади экрана. Кстати, такое же требование предъявляется к афишам и входным билетам, например, в кино.

Из 20 эфирных телеканалов, которые смотрят большинство россиян, только на двух из них пока нет никаких возрастных ограничений для детей — это "Культура" и Disney. На ТНТ, "Звезде", "Домашнем", "ТВ Центре", ТВ-3, 2х2, MTV, "Муз-ТВ" в возрастных отметках вся телепродукция. "Домашний" стал единственным телеканалом, где у программ и фильмов, которые можно смотреть детям любого возраста, в скобках стоит "0".

На СТС в возрастных отметках большая часть эфира. А например, на "Первом" и "России 1" — их минимум. То есть два госканала адресуют свой эфир детям и подросткам почти без ограничений. Исключения составили пока лишь некоторые фильмы и сериалы.

Контролировать выполнение закона и наказывать за его неисполнение будет Роскомнадзор. Мониторить эфир на предмет нарушений будут экспертные группы ведомства. Но подать в суд или обнаружить нарушение в телеэфире могут и обычные граждане – для них законом предусматриваются "горячие линии".

Жалобы населения будут проходить несколько экспертных оценок. Если нарушение докажут, то СМИ и, в частности, телеканалы понесут наказание согласно Административному кодексу. За нарушение закона на телеканал могут наложить штраф от 10 до 200 тысяч рублей. Затем следуют предупреждения, а конечная мера — аннулирование лицензии на вещание.