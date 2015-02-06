Лекция онлайн: современный театр глазами Марины Давыдовой

Фото: m24/Евгения Смолянская

9 февраля в Культурном центре ЗИЛ состоится лекция Марины Давыдовой о театре. Марина Давыдова – театровед, преподаватель, критик, главный редактор журнала "Театр", член жюри "Золотой маски" и арт-директор фестиваля NET. На своей лекции она расскажет о том, как меняется и в каком направлении развивается современный театр, приведет конкретные примеры спектаклей "постдраматического театра" и проанализирует их.

Смотрите прямую трансляцию лекции на этой странице в 19.00.