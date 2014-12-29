Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

29 декабря 2014, 17:32

Новогодний вечер с Олегом Меньшиковым пройдет в театре Ермоловой

театр имени Ермоловой Олег Меньшиков капустники

"Афиша": Олег Меньшиков представит новогодний вечер в театре Ермоловой

В театре имени Ермоловой 30 и 31 декабря состоится традиционный "Новогодний вечер с Олегом Меньшиковым", сообщает телеканал "Москва 24".

Худрук театра знает толк в рождественских представлениях - в 2004 и 2005 он вместе с Михаилом Козыревым устраивал телевизионные "НеГолубые огоньки".

Практически все номера в музыкальном капустнике в театре Ермоловой будут новыми. Неизменным остался диалог Олега Меньшикова с оркестром, актерами и зрительным залом. Все желающие смогут записать новогоднее обращение к семье и всей стране. Для этого зрителям нужно подняться на сцену.

По словам Олега Меньшикова, к сожалению, зрители в таких акциях участвуют не активно, потому что стесняются.

В спектакле будут фокусы, танцы, остроумные скетчи и песни.

Капустник также представят 5 и 6 января. Начало в 19.00.

Билеты от 5000 до 10 000 рублей.

Сюжеты: Театральный сезон 2015-го: спектакли и перформансы Новый год – 2015

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать