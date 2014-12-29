Новогодний вечер с Олегом Меньшиковым пройдет в театре Ермоловой

"Афиша": Олег Меньшиков представит новогодний вечер в театре Ермоловой

В театре имени Ермоловой 30 и 31 декабря состоится традиционный "Новогодний вечер с Олегом Меньшиковым", сообщает телеканал "Москва 24".

Худрук театра знает толк в рождественских представлениях - в 2004 и 2005 он вместе с Михаилом Козыревым устраивал телевизионные "НеГолубые огоньки".

Практически все номера в музыкальном капустнике в театре Ермоловой будут новыми. Неизменным остался диалог Олега Меньшикова с оркестром, актерами и зрительным залом. Все желающие смогут записать новогоднее обращение к семье и всей стране. Для этого зрителям нужно подняться на сцену.

По словам Олега Меньшикова, к сожалению, зрители в таких акциях участвуют не активно, потому что стесняются.

В спектакле будут фокусы, танцы, остроумные скетчи и песни.

Капустник также представят 5 и 6 января. Начало в 19.00.

Билеты от 5000 до 10 000 рублей.