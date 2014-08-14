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14 августа 2014, 15:04

Две трети горожан готовы использовать приложение "Активный гражданин"

связь Superjob голосования Активный гражданин

Фото: M24.ru

Пользоваться приложением для электронного голосования "Активный гражданин" готовы почти две трети жителей Москвы. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного порталом SuperJob.

64% москвичей заявили о готовности участвовать в опросах "Активного гражданина", если они будут касаться того столичного района, где живут люди. Еще 15% опрошенных сказали, что не будут пользоваться приложением. Каждый пятый респондент (21%) затруднился с ответом.

Положительную оценку "Активному гражданину" дали 58% опрошенных, 18% отозвались о нем негативно. Еще 24% горожан с ответом затруднились.

Некоторым, чтобы определиться с оценкой "Активного гражданина", требуется увидеть, по их словам, "более весомые результаты" работы этой программы.

"Я москвич, поэтому все, что связано с Москвой, мне небезразлично. Хорошо, если это не останется только для статистики, а принесет реальные изменения", - говорили респонденты.

В опросе участвовали 1300 москвичей старше 18 лет.

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

"Активный гражданин" - сервис проведения электронных референдумов. Каждую неделю мэр и правительство столицы предлагают для обсуждения важные для города вопросы. За участие в опросах участникам начисляются баллы. Набрав 1000 баллов, пользователи получают статус "Активный гражданин" и возможность купить разнообразные вознаграждения в магазине бонусов. Баллами можно оплатить велопрокат, парковочные часы, билеты в кино, театры, музеи или полезные мелочи.

В опросах сервиса "Активный гражданин" можно поучаствовать на сайте, в мобильном приложении и в МФЦ.


Накануне в "Активном гражданине" стартовал опрос о том, стоит ли продлевать Калининско-Солнцевскую линию метро до станции "Рассказовка". Кроме того, сейчас москвичам предлагают решить, какими будут павильоны ВДНХ, как будет проводиться благоустройство Большого Златоустинского переулка, а также выбрать цвет трибун стадиона "Лужники".

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Сюжет: Референдумы "Активный гражданин"

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