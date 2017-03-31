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31 марта 2017, 13:54

Происшествия

Экс-начальник Казанского вокзала Сергей Донецкий обжаловал приговор

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Бывший начальник Казанского вокзала Москвы Сергей Донецкий, которого ранее приговорили к двум годам заключения в колонии за коммерческий подкуп, обжаловал приговор в связи с тем, что его вынесли без исследования доказательств. Об этом сообщает ТАСС.

Адвокат Донецкого Сергей Смецкой заявил, что приговор просят признать незаконным. Его подзащитный был вправе заключать договоры аренды от имени ОАО "РЖД", однако не делал этого. Он присваивал деньги себе, поэтому обвинение нужно переквалифицировать. Донецкого должны судить не за коммерческий подкуп, а за присвоение денег.

Подсудимого вынудили согласиться с обвинением и заключить со следствием соглашение о сотрудничестве, чтобы дело рассмотрели в особом порядке, добавил адвокат.

С 2008 по 2013 год Сергей Донецкий получал от представителей коммерческих организаций вознаграждения за использование в качестве склада помещений на территории Казанского вокзала без заключения договора аренды, а также за предупреждение о предстоящих проверках.

За это его приговорили к двум годам колонии, признав виновным в коммерческом подкупе на сумму 3,1 миллиона рублей. Помимо пребывания в колонии строгого режима, ему присудили штраф в размере 2,5 миллиона рублей.

суды Казанский вокзал обжалование Сергей Донецкий

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