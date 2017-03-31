Экс-начальник Казанского вокзала Сергей Донецкий обжаловал приговор

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Бывший начальник Казанского вокзала Москвы Сергей Донецкий, которого ранее приговорили к двум годам заключения в колонии за коммерческий подкуп, обжаловал приговор в связи с тем, что его вынесли без исследования доказательств. Об этом сообщает ТАСС.

Адвокат Донецкого Сергей Смецкой заявил, что приговор просят признать незаконным. Его подзащитный был вправе заключать договоры аренды от имени ОАО "РЖД", однако не делал этого. Он присваивал деньги себе, поэтому обвинение нужно переквалифицировать. Донецкого должны судить не за коммерческий подкуп, а за присвоение денег.

Подсудимого вынудили согласиться с обвинением и заключить со следствием соглашение о сотрудничестве, чтобы дело рассмотрели в особом порядке, добавил адвокат.