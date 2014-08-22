Суд в Москве рассмотрит иск к McDonald's о пищевой ценности продуктов

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Тверской суд Москвы 11 сентября рассмотрит иск новгородского отделения Роспотребнадзора к сети ресторанов быстрого питания McDonald's, сообщили M24.ru в пресс-службе суда.

В иске, который подало ведомство, указана жалоба на то, что в отобранных для исследования образцах были обнаружены вредные микроорганизмы, а также заявленная энергетическая и пищевая ценность не соответствовала заявленной информации.

Так, в "Цезарь-ролле" и "салате овощном" была найдена кишечная палочка и десятикратное превышение общего числа микробов, а в "роял-чизбургере, "филе-о-фиш", "чизбургере" и "чикенбургере" энергетическая ценность была занижена в 2-3 раза по сравнению с настоящей.

Кроме того, пищевая ценность "коктейля молочного ванильного" и "с шоколадом", а также "мороженого мягкого с наполнителем" по содержанию белков, жиров и углеводов снижена в два раза.

Ранее Роспотребнадзор закрыл три ресторана сети в Москве из-за нарушения правил хранения продуктов, еще два продолжили работу. Также в ведомстве заявляли, что имеют претензии к двум ресторанам Великого Новгорода.