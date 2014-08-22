Суд в Москве рассмотрит иск к McDonald's о пищевой ценности продуктов

Фото: ИТАР-ТАСС
Тверской суд Москвы 11 сентября рассмотрит иск новгородского отделения Роспотребнадзора к сети ресторанов быстрого питания McDonald's, сообщили M24.ru в пресс-службе суда.
В иске, который подало ведомство, указана жалоба на то, что в отобранных для исследования образцах были обнаружены вредные микроорганизмы, а также заявленная энергетическая и пищевая ценность не соответствовала заявленной информации.
Ссылки по теме
Так, в "Цезарь-ролле" и "салате овощном" была найдена кишечная палочка и десятикратное превышение общего числа микробов, а в "роял-чизбургере, "филе-о-фиш", "чизбургере" и "чикенбургере" энергетическая ценность была занижена в 2-3 раза по сравнению с настоящей.
Кроме того, пищевая ценность "коктейля молочного ванильного" и "с шоколадом", а также "мороженого мягкого с наполнителем" по содержанию белков, жиров и углеводов снижена в два раза.
Ранее Роспотребнадзор закрыл три ресторана сети в Москве из-за нарушения правил хранения продуктов, еще два продолжили работу. Также в ведомстве заявляли, что имеют претензии к двум ресторанам Великого Новгорода.
Самые громкие судебные процессы в отношении McDonald's
1984 – Жители Лондона провели демонстрацию и распространяли листовки с обвинением в продаже вредной пищи. Сеть ресторанов подала иск о клевете, но ЕСПЧ встал на сторону общественности и присудил им 35 тысяч евро.
2002 – Вегетерианцы из Сиэтла пожаловались, что при приготовлении картофеля McDonald's используются животные жиры. В результате сеть ресторанов выплатила 10 миллионов долларов и отказалась от использования ингредиента.
2004 – Американец снял фильм о том, как целый месяц питается в McDonald's. За это время он поправился на 11 килограммов, в итоге компания отказалась от порций "Supersize".
2004 – Москвичка подала в суд за то, что обожглась горячим кофе. Позже она сама отказалась от претензий.
2008 – Мусульманин из США обвинил сеть в том, что приготовленные в McDonald's блюда не являются халяльными (разрешенными). Компания выплатила штраф в размере 700 тысяч долларов.
2008 – Студент из Москвы, проработавший в сети ресторанов год, подал иск, в котором заявил, что не смог купить автомобиль, как указывалось в рекламе. Иск отклонили.
2011 – шеф-повар и известный телеведущий Джейми Оливер показал, что для своей продукции McDonald's использует мясо, обработанное аммиачной водой. В итоге сеть отказалась от раствора.
2014 - На портале change.org появилась петиция с просьбой запретить деятельность компании на территории России. Там говорится, что продукция этой сети фаст-фуда причиняет здоровью населения вред, а реклама компании носит агрессивный характер.