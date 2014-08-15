Кунцевский суд Москвы огласит приговор националисту Марцинкевичу

В Кунцевском суде огласят приговор националисту Марцинкевичу

Кунцевский суд столицы в пятницу, 15 августа, огласит приговор по уголовному делу в отношении националиста Максима Марцинкевича.

Во вторник в ходе прения сторон прокурор попросил суд приговорить Марцинкевича, более известного как "Тесак", к 5 годам колонии строгого режима за разжигание национальной розни.

Напомним, Максим Марцинкевич, активист радикальных организаций, был задержан 17 января на Кубе по запросу Интерпола, после чего депортирован в Россию. Он обвиняется по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства с применением насилия или с угрозой его применения", которая предусматривает до 5 лет лишения свободы.

По данным следствия, дело было возбуждено после размещения "Тесаком" в соцсетях трех роликов, содержащих "высказывания и призывы, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по национальному признаку". Ролики были сняты во время его пребывания на Украине.

Марцинкевич уже имеет две судимости за преступления, совершенные на почве национальной нетерпимости.