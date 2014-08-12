Прокурор просит приговорить националиста "Тесака" к 5 годам колонии

Максим "Тесак" Марцинкевич. Фото: ИТАР-ТАСС

Прокурор попросил суд приговорить националиста Максима Марцинкевича, более известного как "Тесак", к 5 годам колонии строгого режима за разжигание национальной розни, сообщает во вторник, 12 августа, Агентство "Москва" со ссылкой на источник в Кунцевском суде Москвы.

Гособвинение считает вину Марцинкевича полностью доказанной. В свою очередь обвиняемый заявил, что не надеется на оправдательный приговор и рассчитывает только на общественное мнение.

"Мы живем в России, поэтому приговор не может быть оправдательным. Вся моя деятельность направлена на то, чтоб приносить пользу людям. У меня надежда только на общественное мнение, на граждан которые знают, чем я занимаюсь. Я вину не признаю и признать не могу в теории, в моих видео нет состава преступлении. Я нахожусь в таком положении, что мне не за что извинятся, если бы украл или убил, то тогда понятно, перед кем извиняться. Мне не хочется в тюрьму, но я за 61 день голодовки похудел на 41 килограмм. Теперь могу рассказывать людям, как похудеть. Это все полезно, это знания, которыми я поделюсь, может на зоне книгу напишу", - цитирует информагентство Марцинкевича.

Напомним, Максим Марцинкевич, активист радикальных организаций, был задержан 17 января на Кубе по запросу Интерпола, после чего депортирован в Россию. Он обвиняется по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства с применением насилия или с угрозой его применения", которая предусматривает до 5 лет лишения свободы.

По данным следствия, дело было возбуждено после размещения "Тесаком" в соцсетях трех роликов, содержащих "высказывания и призывы, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по национальному признаку". Ролики были сняты во время его пребывания на Украине.

Марцинкевич уже имеет две судимости за преступления, совершенные на почве национальной нетерпимости. По новому делу ему грозит до 5 лет лишения свободы.