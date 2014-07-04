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Происшествия

04 июля 2014, 19:13

Суд отказал экс-генералу Сугробову в освобождении под залог

суды залог превышение полномочий Денис Сугробов Борис Колесников

Фото: ИТАР-ТАСС

Басманный суд Москвы отказался выпустить под залог бывшего начальника антикоррупционного управления МВД России Дениса Сугробова, сообщает ИТАР-ТАСС. Также было удовлетворено ходатайство следствия о продлении срока ареста подсудимого до 14 августа.

Ранее адвокаты Сугробова предложили суду выпустить экс-полицейского из-под стражи за 103,5 миллиона рублей залога. За него поручились министр внутренних дел по Кабардино-Балкарии генерал Сергей Васильев, глава МВД Дагестана генерал Абдурашид Магомедов и начальник УМВД Ивановской области Александр Никитин.

Напомним, 15 мая Сугробову предъявили обвинение по статьям "Организация преступного сообщества", "Организация провокации взятки" и "Превышение должностных полномочий".

Обвиняемым по этому делу, в частности, проходил заместитель Сугробова генерал Борис Колесников, который 16 июня покончил с собой во время допроса. Он попросил разрешения у следователя отлучиться в туалет и в итоге выпрыгнул в окно.

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