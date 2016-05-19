Москва стала одним из самых привлекательных городов для архитекторов

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Москва стала одним из самых привлекательных мегаполисов мира для архитекторов и девелоперов. Об этом в ходе выставки "АРХ Москва" заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он отметил, что в этом году выставка вызвала большой интерес как у российских, так и у зарубежных компаний и архитектурных бюро. В ее работе приняли участие более 200 ведущих строительных, дизайнерских и архитектурных компаний.

По словам Хуснуллина, сегодня столица дает большие возможности для реализации амбициозных планов как именитым архитекторам, так и молодым специалистам.

"В Москве сложилась практика проведения архитектурных конкурсов. Такая открытость с одной стороны, дает возможность выбрать наилучшие проекты, а с другой услышать мнение жителей о том какие объекты они хотели бы видеть в городе", – подчеркнул заммэра.

В свою очередь главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал, что Москва за последние три года провела 42 архитектурных конкурса и намерена продолжать эту практику в будущем.

Напомним, Международная выставка архитектуры и дизайна "АРХ Москва" проходит в этом году с 18 по 22 мая в Центральном доме художника. На протяжении более 20 лет "АРХ Москва" является местом, где демонстрируются лучшие образцы отечественной и зарубежной архитектуры, проходят профессиональные дискуссии о принципах развития качественной архитектурной среды.

В этом году в программе более 60 лекций, мастер-классов, дискуссий и конференций на 6 площадках. В числе спикеров – Сергей Кузнецов, Барбара Леманн и Ванда Ельмини, Жан-Луи Денио, Кристофер Пирс, Филипп Мойзер, Мариано Кавалери, Сергей Чобан и многие другие.