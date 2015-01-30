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Снижение инвестиционного рейтинга Москвы не повлияет на работу Стройкомплекса. Столица по-прежнему обладает большим инвестиционным потенциалом, сообщил "Российской газете" заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Хуснуллин подчеркнул, что понижение рейтинга агентством Standard & Poor's не отразится на строительстве недвижимости в Москве. "Банки могут начать ограничивать финансирование строительных организаций. Но на ввод недвижимости это повлияет незначительно", - пояснил заммэра.

Ожидается, что в 2015 году в столице введут в эксплуатацию около 9 миллионов квадратных метров недвижимости - эта цифра примерно совпадает с показателем прошлого года.

Россию назвали непривлекательной для инвесторов

Глава Стройкомплекса добавил, что мэр Москвы Сергей Собянин решил оказать максимальную поддержку инвесторам.

Ранее глава столичного департамента экономической политики и развития Максим Решетников заявил, что понижение агентством Standard & Poor's экономического рейтинга столицы до спекулятивного уровня не соответствует ситуации в городе.

"На наш взгляд, рейтинговое агентство S&P давно утратило связь с реальным финансовым состоянием Москвы, которое остается стабильным", - отметил Решетников.

Напомним, международное рейтинговое агентство Standard & Poor's вслед за суверенным рейтингом России понизило долгосрочный кредитный рейтинг Москвы с инвестиционного "BBB-" до спекулятивного уровня "BB+" с "негативным" прогнозом. Это означает, что экономика столицы сейчас крайне непривлекательна для иностранных инвестиций.

Последний раз такой рейтинг был у России в январе 2004 года. S&P обосновало снижение рейтинга тем, что перспективы российской экономики ухудшаются, а возможностей у регуляторов повлиять на ситуацию все меньше. Кроме того, после резкого повышения ключевой ставки рубль продолжил падение, а ставки на межбанковском рынке ненадолго взлетели существенно выше ключевой. В агентстве уверены, что в России будет сокращено кредитование экономики, и в дальнейшем это подорвет экономический рост.