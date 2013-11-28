В Западном Бирюлеве появится центр социального обслуживания населения

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В столице объявлен конкурс по строительству пятиэтажного здания для центра социального обслуживания населения района Бирюлево Западное, который появится по адресу улица Медынская, владение 11А. Об этом в четверг сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

Согласно проекту, здание центра должно разместится на участке площадью 0,4 гектара на месте сноса здания подстанции скорой помощи. Общая площадь здания составит около трех тысяч квадратных метров. А территорию участка разделят на физкультурно-оздоровительную зону, хозяйственную и зону отдыха.

"На первом этаже будущего здания разместят справочную и специальный компьютер для доступа посетителей в интернет. Помимо этого, в центре появятся отделения срочного социального обслуживания, технических средств реабилитации, отделения социального и социально-медицинского обслуживания на дому, отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов на 30 мест с зимним садом, бильярдной, тренажерным залом, кружковыми помещениями, компьютерной комнатой и комнатой отдыха, кризисное отделение с кабинетами врачей, юриста и залами клубной работы", - говорится в сообщении.

Маломобильные группы населения будут обеспечены условиями для безопасного передвижения. Связь между этажами будет обеспечена лестницами, лифтами и крытыми пандусами для инвалидов.

Проект также должен предусмотреть планировку наземного пространства, пешеходных и подъездных путей к входам. После выполнения производственных работ прилегающая территория будет благоустроена и озеленена.

Стартовая цена контракта составляет 13,1 миллиона рублей. Подведение итогов конкурса запланировано на 22 января 2014 года.