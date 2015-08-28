На территории промзоны "Серп и молот" возведут жилые дома

Фото: ТАСС/Александра Краснова

В Юго-Восточном округе на месте сносимых производственно-складских зданий появятся жилые дома общей площадью 313,7 тысяч квадратных метров с подземной парковкой на 1,6 машиномест. Соответствующий проект одобрила Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК).

Уточняется что дома будут построены по адресу улица Золоторожский Вал, владение 11. Данный проект является частью комплексной реорганизации промзоны "Серп и Молот".

Ранее на территории бывшего завода "Серп и Молот" одобрено строительство двух жилых комплексов – площадью 184,2 тысячи квадратных метров и 129,4 тысячи квадратных метров.

Территория завода "Серп и Молот"



Первый этап застройки территории промзоны "Серп и Молот" стартует в начале будущего года. Планируется создать многофункциональную общественно-жилую зону общей площадью около 1,8 миллиона квадратных метров.

Помимо жилья там появится общественно-деловой центр площадью 172 тысячи квадратных метров, детские сады, которые смогут посещать более 1 тысячи детей, школы на 2 тысячи 360 мест. Кроме того, будут построены поликлиника для взрослых и детей и автомобильные парковки на 9,5 тысячи машиномест.

Площадь коммерческой застройки составит порядка 44 тысячи квадратных метров. На территории бывшего завода обустроят внутриквартальные проезды и проведут озеленение. Всего здесь смогут проживать 19 тысяч человек, а также появится 16,3 тысячи новых рабочих мест.

Предполагается, что полностью строительство будет завершено к 2021 году.