Институт Генплана Москвы хочет заняться развитием Севастополя

Столичные архитекторы подготовили свой план развития Севастополя

НИиПИ Генплана Москвы будет участвовать в конкурсе на разработку концепции развития Севастополя. Как пояснил M24.ru главный архитектор института Андрей Гнездилов, проблемы Севастополя схожи с московскими. Там, как и в столице, находятся крупные промышленные объекты, их территории "вырезаны" из жизни города. В Севастополе плохо развиты поперечные связи. Чтобы улучшить их, можно построить мосты через длинные овраги, которые рассекают город. По мнению экспертов, Севастополь, как и Москва, сильно пострадал от точечной застройки, а также нуждается в строительстве новых дорог.

"Севастополь, как и Москва, - индустриальный город, - пояснил Гнездилов. - Там была своя промышленность, военные предприятия. Их территории "вырезаны" из жизни города. Севастополь имеет сложный и строгий рельеф. Вся его территория разделена оврагами, которые называются балками. Они выходят к морю и превращаются в бухты. Будем искать способы увеличить связность. Возможно, надо построить два-три моста через балки в самых важных местах.

По его словам, бюджет на развитие Севастополя по новому генплану ограничен. "Например, на развитие объектов рекреации и культуры предполагается выделить 11 млрд рублей. Это касается благоустройства исторических парков, парков отдыха, улиц, скверов, пешеходных зон", - сообщил Гнездилов.

Он пояснил, что НИиПИ Генплана будет участвовать в конкурсе на разработку концепции "Интеллектуальное видение пространственной реализации стратегического развития Севастополя". Договор об участии будет заключен в ближайшие дни, а итоги подведены в апреле. Гнездилов заметил, после войны у Севастополя был очень "качественный и хороший генплан", но в последнее время город деградировал. Отметим, что, помимо московского НИиПИ, в конкурсе скорее всего будут участвовать специалисты из Санкт-Петербурга.

Напомним, что в Москве действует программа реорганизации промзон. На их месте должны построить современные кварталы, административно-деловые центры, спортивные и культурные объекты. Реновации подлежат 10 тысяч гектаров промзон. В 2014 году было построено 2 млн квадратных метров недвижимости. Что касается развития диагональных связей между районами, то в столице идет строительство трех хордовых магистралей.

История вопроса Севастополь расположен на юго-западе Крымского полуострова на берегу Черного моря. Его площадь составляет около 102 тысячи га, население – почти 350 тысяч человек, длина береговой линии – 152 км. По территории города протекают три реки, начинаются три гряды гор. Севастополь был разрушен в Великую Отечественную войну, в пятидесятых годах его полностью восстановили. В Севастополе базируется Черноморский флот РФ. В феврале 2014 года после смены власти на Украине крымские власти подняли вопрос о самоопределении республики. 16 марта в Крыму прошел референдум. 96,7 процента жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией. Верховный Совет провозгласил Крым независимым государством, а Госсовет обратился к руководству РФ с просьбой принять республику в состав страны. 18 марта в Георгиевском зале Кремля был подписан межгосударственный договор

Севастополь расположен на юго-западе Крымского полуострова на берегу Черного моря. Его площадь составляет около 102 тысячи га, население – почти 350 тысяч человек, длина береговой линии – 152 км. По территории города протекают три реки, начинаются три гряды гор. Севастополь был разрушен в Великую Отечественную войну, в пятидесятых годах его полностью восстановили. В Севастополе базируется Черноморский флот РФ. В феврале 2014 года после смены власти на Украине крымские власти подняли вопрос о самоопределении республики. 16 марта в Крыму прошел референдум. 96,7 процента жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией. Верховный Совет провозгласил Крым независимым государством, а Госсовет обратился к руководству РФ с просьбой принять республику в состав страны. 18 марта в Георгиевском зале Кремля был подписан межгосударственный договор о принятии в состав России двух субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополь.



Председатель Союза архитекторов России Андрей Боков считает, что Севастополь мало похож на Москву или Санкт-Петербург. "Это город средиземноморского типа, ближе к Марселю, Каннам. На территории Севатополя находится Херсонес. Город отличается и по природным условиям", - отметил Боков. Однако в Севастополе те же проблемы, как и в остальных российских городах. "Это отсутствие градостроительной дисциплины, контроля за возведением зданий. Сильнейший ущерб городу был нанесен хаотическим и некачественным строительством, спекулятивной, точечной застройкой", - пояснил Боков.

По мнению архитектора, одна из задач при разработке концепции генплана - сделать качественный транспортный каркас. "В него должны входить основные дорожные магистрали, транспортные узлы. Это скелет города", - отметил Боков.

Профессор Международной академии архитектуры Максим Перов напомнил, что Севастополь – город "совсем другого масштаба", чем Москва или Питер. "В нем всего 360 тысяч жителей. В советский период из-за сложного рельефа он развивался Т-образно, по одной оси вглубь на юг. В результате город получился достаточно разорванным. Необходимо "связать" его и посмотреть, где можно разместить площадки под новые центры развития, предприятия, жилые районы. У города есть потенциал роста. Генплан можно делать на 450 тысяч жителей", - сказал Перов.

По словам руководителя "Моспроекта-5" Сергея Ткаченко, нельзя сказать, что Севастополь "страшно запущен", его просто нужно "обновить". "Надо учитывать разрастание города, переуплотнение инвестиционно-привлекательных мест в центре. Это важно с точки зрения развития транспорта, нужно правильно распределить дороги. Обязательно нужны мосты, потому что петли, которые приходится делать, перегружают дорожно-транспортную сеть. Институт генерального плана Москвы делает крупные проекты, так что может справиться с этим", - отметил Ткаченко.

София Сарджвеладзе