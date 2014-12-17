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Город

17 декабря 2014, 00:02

Институт Генплана Москвы хочет заняться развитием Севастополя

строительство промышленность мосты проекты генеральный план Крым Севастополь Черное море НИиПИ Генплана Андрей Гнездилов

Столичные архитекторы подготовили свой план развития Севастополя

НИиПИ Генплана Москвы будет участвовать в конкурсе на разработку концепции развития Севастополя. Как пояснил M24.ru главный архитектор института Андрей Гнездилов, проблемы Севастополя схожи с московскими. Там, как и в столице, находятся крупные промышленные объекты, их территории "вырезаны" из жизни города. В Севастополе плохо развиты поперечные связи. Чтобы улучшить их, можно построить мосты через длинные овраги, которые рассекают город. По мнению экспертов, Севастополь, как и Москва, сильно пострадал от точечной застройки, а также нуждается в строительстве новых дорог.

"Севастополь, как и Москва, - индустриальный город, - пояснил Гнездилов. - Там была своя промышленность, военные предприятия. Их территории "вырезаны" из жизни города. Севастополь имеет сложный и строгий рельеф. Вся его территория разделена оврагами, которые называются балками. Они выходят к морю и превращаются в бухты. Будем искать способы увеличить связность. Возможно, надо построить два-три моста через балки в самых важных местах.

По его словам, бюджет на развитие Севастополя по новому генплану ограничен. "Например, на развитие объектов рекреации и культуры предполагается выделить 11 млрд рублей. Это касается благоустройства исторических парков, парков отдыха, улиц, скверов, пешеходных зон", - сообщил Гнездилов.

Он пояснил, что НИиПИ Генплана будет участвовать в конкурсе на разработку концепции "Интеллектуальное видение пространственной реализации стратегического развития Севастополя". Договор об участии будет заключен в ближайшие дни, а итоги подведены в апреле. Гнездилов заметил, после войны у Севастополя был очень "качественный и хороший генплан", но в последнее время город деградировал. Отметим, что, помимо московского НИиПИ, в конкурсе скорее всего будут участвовать специалисты из Санкт-Петербурга.

Напомним, что в Москве действует программа реорганизации промзон. На их месте должны построить современные кварталы, административно-деловые центры, спортивные и культурные объекты. Реновации подлежат 10 тысяч гектаров промзон. В 2014 году было построено 2 млн квадратных метров недвижимости. Что касается развития диагональных связей между районами, то в столице идет строительство трех хордовых магистралей.

История вопроса

Севастополь расположен на юго-западе Крымского полуострова на берегу Черного моря. Его площадь составляет около 102 тысячи га, население – почти 350 тысяч человек, длина береговой линии – 152 км. По территории города протекают три реки, начинаются три гряды гор. Севастополь был разрушен в Великую Отечественную войну, в пятидесятых годах его полностью восстановили. В Севастополе базируется Черноморский флот РФ. В феврале 2014 года после смены власти на Украине крымские власти подняли вопрос о самоопределении республики. 16 марта в Крыму прошел референдум. 96,7 процента жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией. Верховный Совет провозгласил Крым независимым государством, а Госсовет обратился к руководству РФ с просьбой принять республику в состав страны. 18 марта в Георгиевском зале Кремля был подписан межгосударственный договор о принятии в состав России двух субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополь.


Председатель Союза архитекторов России Андрей Боков считает, что Севастополь мало похож на Москву или Санкт-Петербург. "Это город средиземноморского типа, ближе к Марселю, Каннам. На территории Севатополя находится Херсонес. Город отличается и по природным условиям", - отметил Боков. Однако в Севастополе те же проблемы, как и в остальных российских городах. "Это отсутствие градостроительной дисциплины, контроля за возведением зданий. Сильнейший ущерб городу был нанесен хаотическим и некачественным строительством, спекулятивной, точечной застройкой", - пояснил Боков.

По мнению архитектора, одна из задач при разработке концепции генплана - сделать качественный транспортный каркас. "В него должны входить основные дорожные магистрали, транспортные узлы. Это скелет города", - отметил Боков.

Профессор Международной академии архитектуры Максим Перов напомнил, что Севастополь – город "совсем другого масштаба", чем Москва или Питер. "В нем всего 360 тысяч жителей. В советский период из-за сложного рельефа он развивался Т-образно, по одной оси вглубь на юг. В результате город получился достаточно разорванным. Необходимо "связать" его и посмотреть, где можно разместить площадки под новые центры развития, предприятия, жилые районы. У города есть потенциал роста. Генплан можно делать на 450 тысяч жителей", - сказал Перов.

По словам руководителя "Моспроекта-5" Сергея Ткаченко, нельзя сказать, что Севастополь "страшно запущен", его просто нужно "обновить". "Надо учитывать разрастание города, переуплотнение инвестиционно-привлекательных мест в центре. Это важно с точки зрения развития транспорта, нужно правильно распределить дороги. Обязательно нужны мосты, потому что петли, которые приходится делать, перегружают дорожно-транспортную сеть. Институт генерального плана Москвы делает крупные проекты, так что может справиться с этим", - отметил Ткаченко.

София Сарджвеладзе

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