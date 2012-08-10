Новый корпус больницы им. Сперанского откроется в октябре

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил новый корпус детской клинической больницы имени Сперанского

Новый инфекционный корпус детской больницы им. Г.Сперанского примет первых пациентов в октябре.

До ремонта здание в течение 15 лет находилось в аварийном состоянии. Теперь, по словам главного врача Петра Продеуса, в столице появится современная клиника, аналогов которой нет в России.

Как сообщает пресс-служба правительства Москвы, новый корпус площадью 22,5 тысячи квадратных метров рассчитан на 200 коек. Лечебные отделения оснащены одноместными полубоксами, в которых вместе с детьми смогут находиться родители.

В отделениях будет установлено современное немецкое оборудование для исследования сердца, головного мозга, функции внешнего дыхания, а также экспресс- и иммунологическая лаборатория и компьютерный томограф.

Корпус сможет принимать до 10 тысяч пациентов в год. Сюда переведут часть пациентов из детской инфекционной больницы №12 и детской городской больницы №8. В клинике также будут лечить детей из Подмосковья.

На строительство инфекционного корпуса было потрачено 3,6 миллиарда рублей. В настоящее время заканчивается процесс передачи здания городу.