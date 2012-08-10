Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

10 августа 2012, 17:54

Новый корпус больницы им. Сперанского откроется в октябре

строительство больницы

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил новый корпус детской клинической больницы имени Сперанского

Новый инфекционный корпус детской больницы им. Г.Сперанского примет первых пациентов в октябре.

До ремонта здание в течение 15 лет находилось в аварийном состоянии. Теперь, по словам главного врача Петра Продеуса, в столице появится современная клиника, аналогов которой нет в России.

Как сообщает пресс-служба правительства Москвы, новый корпус площадью 22,5 тысячи квадратных метров рассчитан на 200 коек. Лечебные отделения оснащены одноместными полубоксами, в которых вместе с детьми смогут находиться родители.

В отделениях будет установлено современное немецкое оборудование для исследования сердца, головного мозга, функции внешнего дыхания, а также экспресс- и иммунологическая лаборатория и компьютерный томограф.

Корпус сможет принимать до 10 тысяч пациентов в год. Сюда переведут часть пациентов из детской инфекционной больницы №12 и детской городской больницы №8. В клинике также будут лечить детей из Подмосковья.

На строительство инфекционного корпуса было потрачено 3,6 миллиарда рублей. В настоящее время заканчивается процесс передачи здания городу.

Ссылки по теме

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать