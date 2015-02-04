Стройкомплекс способен перейти на отечественную технику - Хуснуллин

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Стройкомплекс столицы заинтересован в замещении иностранной строительной техники российскими аналогами. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Комментируя ограничение закупок зарубежной техники, Хуснуллин отметил, что доля импорта в строительной отрасли столицы незначительна и составляет около 10 процентов.

"При реализации программы импортозамещения особенно важно не допустить ущерба качеству строительства и требованиям безопасности. Все перечисленные в постановлении правительства России виды строительной техники имеют достойные российские аналоги", - отметил Хуснуллин.

Напомним, правительство РФ запретило закупать для государственных и муниципальных нужд отдельные виды товаров машиностроения, в том числе строительной техники. Так, российские строители не смогут приобретать за границей бульдозеры, тракторы, экскаваторы и дорожные катки.

Импортозамещение является также одним из приоритетов антикризисного плана московского правительства. Как отметил глава столичного департамента экономического развития Максим Решетников, власти намерены поддержать реальный сектор экономики и расширить список льготных условий для московских технополисов, технопарков и отдельных отраслей производства.