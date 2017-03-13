Москвичей предупредили о сильном ветре в субботу

Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Строительство и реконструкция

13 марта 2017, 16:17

Гостиницу на Дмитровском шоссе за МКАД построят к марту 2020 года

строительство и реконструкция

Фото: 24.ru/Михаил Сипко

Гостиницу на Дмитровском шоссе за пределами МКАД построят к марту 2020 года, сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора.

11-этажное здание гостиницы площадью 13,4 тысячи квадратных метров разместится вдоль Долгопрудненского шоссе. В одноэтажной стилобатной части с панорамным остеклением разместятся кафе, торговые площади, химчистка, аптека, рецепция и помещения администрации.

На 2–11 этажах будет жилая часть гостиницы. Главный вход будет расположен со стороны внутреннего двора. Въезд на территорию организуют с двух сторон: проезда к Долгопрудненскому шоссе и с Проектируемого проезда 239.

Возле здания гостиницы появится открытая стоянка на 44 машино-места. Прилегающую территорию озеленят.

В настоящее время в Москве работают 211 крупных гостиниц более чем на 50 номеров каждая, 413 гостиниц и мини-отелей менее чем на 50 номеров, а также 242 хостела. За последние шесть лет в столице построили больше 40 гостиниц, еще столько же строятся.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать