Гостиницу на Дмитровском шоссе за МКАД построят к марту 2020 года

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Гостиницу на Дмитровском шоссе за пределами МКАД построят к марту 2020 года, сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора.

11-этажное здание гостиницы площадью 13,4 тысячи квадратных метров разместится вдоль Долгопрудненского шоссе. В одноэтажной стилобатной части с панорамным остеклением разместятся кафе, торговые площади, химчистка, аптека, рецепция и помещения администрации.

На 2–11 этажах будет жилая часть гостиницы. Главный вход будет расположен со стороны внутреннего двора. Въезд на территорию организуют с двух сторон: проезда к Долгопрудненскому шоссе и с Проектируемого проезда 239.

Возле здания гостиницы появится открытая стоянка на 44 машино-места. Прилегающую территорию озеленят.