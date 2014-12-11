В каждом опросе "Активного гражданина" участвуют 200 тысяч человек - Ракова

Фото: ТАСС/Александра Краснова

Около 200 тысяч человек регулярно участвуют в опросах проекта "Активный гражданин". Всего за полгода прошло 340 голосований, 85 из них касались всех жителей города, сообщила руководитель аппарата мэра и правительства столицы Анастасия Ракова.

Она добавила, что, согласно социологическим исследованиям, половина жителей Москвы знает о существовании "Активный гражданин".

"40% от 800 тысяч человек участвуют в 10 и более референдумах, то есть это не разовые участники", - уточнила Анастасия Ракова. Кроме того, она сообщила, что в 2015 году власти хотят привлечь в проект и возрастное население.

Руководитель аппарата мэра и правительства столицы также напомнила, что на данный момент 80% аудитории "Активного гражданина" - это люди от 18 до 45 лет. "Это не значит, что мы не собираемся работать с более зрелой аудиторией, просто они пока не успели адаптироваться", - пояснила Ракова.

"Самое активное голосование было связано с установлением единого графика школьных каникул", - отметила Ракова.

Новые возможности в приложении "Активный гражданин"

Ранее Ракова рассказывала, что популярность проекта доказывает то, что он входит в топ-50 самых востребованных коммуникационных и социальных мобильных приложений наравне с такими, как Facebook, Skype, "Вконтакте", Google.

По результатам голосований власти Москвы уже приняли ряд решений:

открыто 185 спортивных, культурных и досуговых секций; введено 6 новых автобусных маршрутов;

внедрено информирование граждан через SMS-сообщения о готовности документов в МФЦ;

осуществлена посадка порядка 56 тысяч деревьев и кустарников по 384 адресам;

учтено мнение граждан при выборе дизайна 2 новых станций метро "Солнцево" и "Новопеределкино";

принято решение об отказе от введения единых сроков школьных каникул с делегированием школам права самостоятельного выбора системы организации каникул и другие.

"Активный гражданин" - сервис проведения электронных референдумов. Приложение запустили 21 мая 2014 года по поручению Сергея Собянина. Каждую неделю мэр и правительство столицы предлагают для обсуждения важные для города вопросы. "Активный гражданин" - сервис проведения электронных референдумов. Приложение запустили 21 мая 2014 года по поручению Сергея Собянина. Каждую неделю мэр и правительство столицы предлагают для обсуждения важные для города вопросы. За участие в опросах участникам начисляются баллы. Набрав 1000 баллов, пользователи получают статус "Активный гражданин" и возможность купить разнообразные вознаграждения в магазине бонусов. Баллами можно оплатить велопрокат, парковочные часы, билеты в кино, театры, музеи или полезные мелочи. В опросах сервиса "Активный гражданин" можно поучаствовать на сайте, в мобильном приложении и в МФЦ.



До этого Сергей Собянин поблагодарил самых активных участников проекта и вручил им памятные подарки. В свою очередь Анастасия Ракова напомнила, что это не первый случай, когда участники проекта получают подарки. В частности, активные граждане получали билеты на концерт по случаю Дня города на Красной площади и на акцию "Ночь искусств". Кроме того, активные москвичи получат более двух тысяч билетов на новогоднюю елку.