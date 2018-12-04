Кипр, Казахстан и Сан-Марино: с кем Россия сыграет в отборе на Евро–2020

В выходные определились соперники нашей сборной по группе I на отборочном этапе чемпионата Европы, который пройдет в 2020 году. Спортивный обозреватель портала Москва 24 рассказывает о том, чего ждать от каждой команды.

Сан-Марино

Начнем с главного аутсайдера группы. На сегодняшний день Сан-Марино – официально худшая сборная на планете. Во всяком случае, из тех, что играют под эгидой ФИФА. Команда карликового государства находится на последнем, 211 месте в рейтинге Международной футбольной федерации.

Единственная победа в истории Сан-Марино – 1:0 над Лихтенштейном в далеком 2004 году. Так что в этой ситуации можно лишь процитировать нападающего российской сборной и петербургского "Зенита" Артема Дзюбу: "Единственное, мне понравилось, что к нам попала сборная Сан-Марино. Этой команде я рад всегда".

Казахстан

Следующая по рейтингу страна – Казахстан, который находится на 120-й строчке в списке ФИФА. Футбол в соседнем государстве последние годы развивается активными темпами. Казахские клубы стабильно выступают в еврокубках. Например, "Астана" фактически обеспечила себе выход в плей-офф в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. Да и отток в чемпионат Казахстана российских игроков говорит о подъеме местной премьер-лиги.

Что касается сборной, то это средняя команда с отсутствием очевидных звезд, но очень сильным тренером – болгарским специалистом Станимиром Стоиловым. Именно он несколько лет назад вывел "Астану" в групповой этап Лиги чемпионов. И хотя Казахстан в Лиге наций занял в своей группе D с Латвией, Андоррой и Грузией вторую строчку, команда Стоилова не забила лишь в одном из шести матчей.

Кипр

Сборная Кипра – уже гораздо более серьезный соперник (86 место в рейтинге ФИФА). Несмотря на провал национальной команды в Лиге наций (где спарринг-партнерами Кипра по группе C были Норвегия, Болгария и Словения), подопечные Рана Бен-Шимона имеют в обойме целую массу талантливых и мастеровитых футболистов с опытом игры в европейских топ-чемпионатах.

Среди них и воспитанник "Манчестер Юнайтед" Николас Иоанну и Константинос Лайфис, выступающий за льежский "Стандард", и Пиерос Сотириу из "Копенгагена". Да и в целом уровень кипрского клубного футбола не сильно уступает греческому чемпионату. В групповом этапе Лиги Европы в этом году оказались сразу два клуба с Кипра (АЕК из Ларнаки и "Аполлон"), столько же, сколько и из Греции.

Шотландия

А вот и главный соперник России за выход из группы. Шотландия находится на 38 месте в рейтинге ФИФА – на 10 позиций выше нашей сборной. Но в данном случае эти числа не так интересны. Важно то, что Шотландия имеет достаточно молодой, но при этом крепкий состав. Способный в будущем стать одним из главных открытий Евро-2020. И зажигающий прямо сейчас – в Лиге наций Шотландия заняла первое место в группе C, где соперниками команды Алекса Маклиша были Израиль и Албания.

Главная звезда Шотландии – капитан национальной команды, защитник "Ливерпуля" Эндрю Робертсон. Помимо него, в сборной есть как минимум сверхопытный голкипер Аллан Макгрегор. Наверняка вы его помните по матчам "Спартака" с "Рейнджерс" – именно он защищал ворота клуба из Глазго. А кроме того – талантливые игроки, выступающие в Английской премьер-лиге: Скотт Мактоминей, Райан Фрейзер и Каллум Патерсон.

Бельгия

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Безоговорочный лидер группы I. Бельгия каким-то чудом не выиграла чемпионат мира, проходивший в Москве. Команда, которую возглавляет Роберто Мартинес, показывает лучший футбол и способна обыграть любую сборную планеты. К слову, в рейтинге ФИФА Бельгия занимает первое место. Так что проще было бы не выделить каких-то звезд в составе Мартинеса, а перечислить игроков, которые еще не стали этими самыми звездами.

Конечно, не стоит исключать того, что Станислав Черчесов сможет найти вариант "засушить" игру бельгийцев, как он поступил на ЧМ с испанцами, и как сделал в матче с "красными дьяволами" тренер сборной Франции Дидье Дешам. Но рассчитывать на положительный исход с Бельгией явно не приходится. Правда, вполне возможно, что это не будет играть решающего значения – если подопечные Мартинеса смогут попасть на Евро через турнир Лиги наций.

Тимур Фехретдинов