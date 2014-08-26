Решение об аресте замглавы Ростуризма суд примет 29 августа

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Басманный суд Москвы продлил до 29 августа срок задержания руководителя Ростуризма Дмитрия Амунца, подозреваемого в хищении более 28 миллиардов рублей у Межпромбанка, сообщает во вторник, 26 августа, ИТАР-ТАСС.

"Продлить Амунцу срок задержания на 72 часа, то есть до 21.00 29 августа", - огласил судья. Рассмотрение вопроса об аресте замглавы Ростуризма состоится в 10.00 29 августа.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство защиты о предоставлении им времени для сбора документов, свидетельствующих о возможности избрания подзащитному альтернативной меры пресечения.

Ранее суд арестовал управляющего краснопресненским отделением Сбербанка Александра Диденко, также подозреваемого в хищении более 28 миллиардов рублей у Межпромбанка. По решению суда, он останется под стражей до 20 октября.

Напомним, управляющий краснопресненским отделением Сбербанка Александр Диденко и замглавы Ростуризма Дмитрий Амунц задержаны по делу о хищении более 28 миллиардов рублей у Межпромбанка.

По версии следствия, в 2008-2009 годах преступная группировка, в которую входили председатель исполнительной дирекции Межпромбанка Александр Диденко (ныне управляющий Краснопресненским отделением Сбербанка России) и гендиректор "ОПК Девелопмент" Дмитрий Амунц (ныне замруководителя Ростуризма), похитили более 28 миллиардов рублей, принадлежащих Межпромбанку.

Ранее Басманный суд выдал санкцию на заочный арест экс-сенатора от Тувы, одного из основателей обанкротившегося Межпромбанка Сергея Пугачева. Он был объявлен в международный розыск. Пугачеву заочно предъявлено обвинение по статье "Присвоение или растрата".

Кроме того, следствие намерено арестовать Диденко и Амунца. Отметим, уголовные дела подозреваемых не связаны с их нынешней работой.

Межпромбанк лишился лицензии и был признан банкротом в конце 2010 года, а в январе 2011 года было возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерные действия при банкротстве и преднамеренное банкротство". Позже в деле появились некие фигуранты, но имя Пугачева среди них не называлось. По данным СМИ, формально среди владельцев банка Пугачев не фигурирует, но именно он считается реальным бенефициаром (получал финансовую выгоду) банка.

У следствия возникли вопросы к экс-сенатору, однако на контакт с правоохранительными органами он не пошел и на повестки не реагировал. В связи с этим его объявили вначале в федеральный, а затем, выяснив, что он находится за границей, инициировали и процесс объявления в международный розыск.