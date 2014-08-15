Бизнесмен хотел обанкротить фирму из-за ее крупного долга

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Следователи МВД предъявили обвинение гендиректору фирмы, которую он пытался обанкротить из-за долга по земельному налогу, передает пресс-служба московского главка полиции.

По данным правоохранителей, в 2012 году директор компании вместе с соучастниками предоставил в Арбитражный суд Москвы подложные документы о задолженности перед другой фирмой, сумма превышала 11 миллионов рублей. Долг по земельному налогу при этом составлял 10 миллионов рублей.

Кроме того, в поддельных материалах значилось, что стоимость участка равна 3,1 миллиона, что на самом деле значительно меньше реальной цены.

Суд отказал заявителям в требовании, а в мае 2013 года в полиции завели уголовное дело по статье "Покушение на преднамеренное банкротство".