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Следствие

05 февраля 2015, 16:37

На востоке столицы задержаны двое работорговцев

следствие уголовные дела задержания торговля людьми

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Сотрудники правоохранительных органов задержали двоих работорговцев в ресторане на востоке города, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Москве.

По информации оперативников, с декабря 2014 по январь 2015 года обвиняемые познакомились с тремя девушками, одной из которых еще нет 18 лет, и собирались продать их в сексуальное рабство. 4 февраля фигуранты дела встретились с покупателем, причем разговор проходил под контролем спецслужб.

За троих девушек работорговцы получили 1,3 миллиона рублей, после чего их задержали и отправили под стражу. Теперь им грозит до 10 лет колонии.

В конце 2014 года в суд было направлено дело похожее дело – там 21-летняя гражданка Молдовы через соцсети предложила четверым девушкам участие в отборе для знакомства с английским лордом.

На самом деле обвиняемая продавала девушек в рабство, но в роли клиента выступил сотрудник правоохранительных органов и ее задержали.

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