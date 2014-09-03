По московским меркам: 7 000 памятников одному человеку

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Одним из центральных элементов площадей многих постсоветских городов до сих пор остается памятник Владимиру Ильичу Ленину. В соответствии с законом, выпущенным после смерти вождя революции, соответствующие монументы должны были быть установлены в столицах всех союзных республик. По свидетельству историков, только на территории России тогда находилось около 7000 памятников Ленину.

Немало скульптур и бюстов, увековечивших Владимира Ильича, сохранилось в парках и скверах Москвы до сих пор. Ленин на них предстоит в разных образах. В переулке Огородная слобода находится "Ленин-гимназист", а на пересечении Ленинского проспекта и улицы Крупской Владимир Ильич запечатлен вместе со своей женой, Надеждой Константиновной. Выдающиеся скульптуры вождя расположились на Калужской площади, у Ярославского вокзала и у станции метро "Площадь Ильича". Многие статуи лидера революции, как и другие демонтированные произведения советского искусства, сегодня можно увидеть в Парке искусств МУЗЕОН у Центрального дома художника.

Фото: ИТАР-ТАСС

Специалисты, которые занимаются изучением памятников Ленину, насчитывают порядка ста объектов в Москве (правда, часть из них находится на территориях, закрытых для общего доступа). Надо сказать, что это больше, чем в любом другом городе как России, так и всего мира. Второе место в рейтинге занимает Санкт-Петербург, где сегодня можно обнаружить около 70 памятников. При этом в советские годы, по подсчетам экспертов, в Москве и Северной столице было установлено не менее 200 и 150 скульптур соответственно.