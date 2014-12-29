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Ремонт

29 декабря 2014, 11:20

Москвичи предложили запретить ремонт в квартирах после 19.00

шум связь ремонт Активный гражданин

Москвичи проголосовали за время для проведения ремонта в квартирах

Москвичи выбрали приемлемое время для проведения шумных ремонтных работ в жилых домах, сообщает пресс-служба проекта "Активный гражданин".

С 2002 года в столице действует городской закон, который запрещает шуметь с 23.00 до 07.00. Так, в этом время нельзя включать громко музыку, шумное оборудование и так далее. Но часто москвичи жалуются на соседей, которые проводят ремонт в квартире в дневное время, и к тому же без перерывов.

Согласно результата опроса в приложении "Активный гражданин", 47% жителей города проголосовали за время проведения ремонта с 09.00 до 19.00 с обеденным перерывом. С этим временным промежутком согласны еще 22% участников опроса, однако по их мнению, рабочие могут и не делать перерыв.

19% москвичей высказалось за график с 08.00 до 22.00 с перерывом в дневное время. А 10% горожан уверены, что ничего менять не нужно: время с 07.00 до 23.00 их устраивает. Остальные 2% проголосовавших считают, что решение этой проблемы – задача специалистов.

Кроме того, пользователи приложение обсудили и дневной перерыв для маляров-штукатуров. Большинство опрошенных (62%) считает, что самое удобное время для отдыха и рабочих, и жильцов дома - с 13.00 до 15.00. 21% опрошенных выбрали трехчасовой перерыв - с полудня до 15.00. А 17% проголосовали за вариант с 12.00 до 14.00.

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Напомним, что 1 января 2014 года в Московской области вступил в силу закон"Об обеспечении тишины и покоя граждан", который запрещает шуметь с 13.00 до 15.00. Жителям Подмосковья запрещается шуметь с 21.00 до 8.00 часов в рабочие дни и с 22.00 до 10.00 в выходные. Ранее соблюдать тишину необходимо было с 22:00 до 6:00 в будни и с 23.00 до 9.00 в субботу, воскресенье и праздничные дни.

Что касается дневного "тихого часа", то в этот период жителям Подмосковья запрещено включать телевизор на полную громкость, слушать громкую музыку и даже играть на музыкальных инструментах. Также к шумным действиям относятся применение пиротехнических средств, производство строительных и других работ. Владелец животного, которое издает громкие звуки, обязан успокоить его в течение часа.

Активный гражданин

"Активный гражданин" - сервис проведения электронных референдумов. Приложение было разработано по поручению Сергея Собянина. Каждую неделю мэр и правительство столицы предлагают для обсуждения важные для города вопросы.

За участие в опросах участникам начисляются баллы. Набрав 1000 баллов, пользователи получают статус "Активный гражданин" и возможность купить разнообразные вознаграждения в магазине бонусов. Баллами можно оплатить велопрокат, парковочные часы, билеты в кино, театры, музеи или полезные мелочи.

"Активный гражданин": итоги работы за 2014 год

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