День отказа от курения отмечают во всем мире

Фото: ИТАР-ТАСС

Всемирный день отказа от курения отмечают каждый третий четверг ноября. С 15 ноября в России увеличили размер штрафа за курение в неположенных местах. Штрафы варьируются от 500 до 3 тысяч рублей. Однако даже такая мера не побудила москвичей распрощаться с пагубной привычкой.

Утром 21 ноября корреспонденты телеканала "Москва 24" обнаружили десятки горожан, которые курили в районе Савеловского вокзала, нисколько не заботясь о предписаниях законодательства.

Напомним, ранее в ходе принятия закона о запрете курения депутаты Госдумы сформировали список общественных мест, в которых запрещено курить. Эта мера коснется образовательных и культурных учреждений, больниц, санаториев, остановок общественного транспорта, вокзалов, салонов самолетов, поездов, гостиниц, подъездов, детских площадок, пляжей и офисов.

Нарушителей могут привлечь не только к административной, но и к уголовной ответственности.

К слову, накануне в столичном парке "Сокольники" бороться с пагубной привычкой решили при помощи цветочных букетов. Суть акции сводилась к тому, что каждый желающий мог обменять сигарету на цветы. Кроме того, тех, кто решил избавиться о вредной привычки, бесплатно консультировали специалисты.