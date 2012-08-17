ФАС выявил нарушения в рекламе двух банков

ИТАР-ТАСС

Комиссия Федеральной антимонопольной службы признала рекламу банков "Стройкредит" и "Инвестбанк" ненадлежащей, сообщает пресс-служба ФАС России.

В рекламе банка "Стройкредит" на станции метрополитена "Баррикадная" и в рекламе "Инвестбанка" на станции "Чеховская" были выявлены одинаковые нарушения – там отсутствовала часть информации о финансовых услугах и умалчивается о некоторых условиях, определяющих стоимость кредита и влияющих на него.

В соответствии с законом, неполная или заведомо ложная реклама наказуема, так как она может ввести в заблуждение потенциального клиента. Наказание за это - от 100 до 500 тысяч рублей. Размер штрафа для вышеназванных банков определит суд.