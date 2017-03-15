

Поставщиков ЖКУ и услуг связи предложили наказывать рублем за перебои, передает телеканал "Москва 24".

Такая инициатива была направлена в Госдуму на рассмотрение – за каждый час перебоев в подаче горячей воды, электричества, мобильной сети и интернета компании хотят обязать выплачивать потребителям три процента от месячной стоимости услуг.

По существующим нормам вода в кранах может отсутствовать максимум 24 часа в год. Если этот лимит превышается по вине поставщика коммунальных услуг, за каждый час жильцам должны возвращать сумму в 0,15 процента от их месячной стоимости. Инициаторы проекта считают, что увеличение этой суммы до трех процентов может заставить поставщиков работать более добросовестно.

Сейчас такая неустойка распространяется на авиакомпании, которые необоснованно задерживают рейсы – за каждый час ожидания пассажиры могут потребовать возмещение трех процентов от стоимости билета.

По словам председателя комиссии Общественной палаты по развитию социальной инфраструктуры Игоря Шпектора, инициативу уже обсудили в организации и направили в Госдуму. Против повышения ответственности не возражает и Минстрой РФ.

[URLEXTERNAL=http://pravila.m24.ru//site/SeeInstruction/254]Как правильно получить перерасчет ЖКУ[/URLEXTERNAL]