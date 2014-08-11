Владельцев фур будут штрафовать за шумную ночную разгрузку

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В столице могут появиться штрафы за нарушение допустимого уровня шума при разгрузке фур около жилых домов, а также за то, что водители не выключают при разгрузке двигатели или направляют фары в окна домов. Соответствующий проект поправок к городскому кодексу об административных правонарушениях (КоАП Москвы) подан в городскую думу. Штрафы за свет в окна, невыключенный двигатель и сильный шум составят 1–2 тысячи рублей для физических лиц, 4–8 тысяч рублей для должностных лиц и 40–80 тысяч рублей для юридических лиц. Как сообщил M24.ru председатель комиссии по законодательству Мосгордумы Александр Семенников, законопроект может быть принят уже в начале сентября 2014 года. Источник в транспортном комплексе пояснил, что для контроля за нарушителями может быть создана специальная организация.

Согласно проекту изменений в Кодекс города Москвы об административных правонарушениях (есть в распоряжении M24.ru), наказанием за все эти нарушения может быть предупреждение или штраф в размере 1–2 тысячи рублей для физических лиц, 4–8 тысяч рублей – для должностных лиц и 40–80 тысяч рублей для юридических лиц.

Контроль за погрузкой-разгрузкой в ночное время с включенными двигателями и ярким светом планируется оставить за департаментом транспорта и его подведомственными учреждениями. При этом ответственность за нарушения будет наступать вне зависимости о того, поступали ли жалобы от жителей домов, говорится в документе. Следить за уровнем шума должен будет департамент природопользования и охраны окружающей среды.

Как пояснил M24.ru председатель комиссии по законодательству Мосгородумы Александр Семенников, документ может быть принят еще при действующем созыве городского парламента в начале сентября.

"Числа 10-го мы уже можем рассмотреть документ в первом чтении", – заявил парламентарий, добавив, что эти штрафы уже обсуждались до внесения документа в городскую думу.

"Эти штрафы обязательно нужно вводить, поскольку в городе меняется грузовая логистика. Сейчас потоки грузовиков стараются пускать в город в основном в ночное время, поэтому и погрузки будут происходить ночью, а это существенно увеличивает шанс беспокойства жителей", – отметил Семенников. По его словам, шумные работы при разгрузке в магазинах, встроенных в жилые дома, – одна из самых частых жалоб жителей.

Он также отметил, что штрафовать водителей и перевозчиков следует только в том случае, если они неоднократно нарушают покой граждан или же отказываются погасить фары и заглушить двигатель по просьбе прибывших сотрудников ведомств. "Если это разовое нарушение и оно было сразу устранено, то можно ограничиться и предупреждением", – пояснил депутат.

Контролировать освещенность фасадов и работу двигателей во время разгрузки можно будет и удаленно, при помощи дворовых камер. "Но это не отменяет того, что у департамента транспорта должна быть мобильная бригада, готовая выехать в ответ на жалобы жителей", – добавил он. Что касается уровня шума, по мнению депутата, им может заняться Мосэкомониторинг, который осуществляет контроль за экологической обстановкой в городе, включая уровень шума.

Водители фур будут платить штрафы за шумную ночную разгрузку

Отметим, что предельно допустимый уровень шума в жилой застройке ночное время, согласно санитарным нормам составляет 45 децибела. В столице также действует закон о тишине, согласно которому шумные работы не должны производиться с 23.00 до 7.00 в будни и с 19.00 до 9.00 в выходные дни. Так, проведение "подготовительных, земляных, строительных и иных работ" в ночное время, которое привело к "превышению допустимого уровня шума", карается штрафом в 40 тысяч рублей для должностных лиц и 300 тысяч рублей для юридических. Для физических лиц ответственность не прописана.

Оперативный комментарий от департамента природопользования получить не удалось. Однако отметим, что на сайте ведомства действует форма обратной связи для граждан, куда можно обратиться с жалобами на проведение шумных работ в ночное время.

Источник M24.ru в транспортном комплексе столицы отметил, что для контроля за грузовиками может быть создано отдельное подведомственное учреждение. "Либо же контролем займется „Администратор парковочного пространстваˮ", – добавил собеседник.

Как отметил управляющий партнер Management Development Group Inc. Дмитрий Потапенко, в столице порядка половины магазинов встроены в фасады жилых домов.

"Однако сама проблема, на мой взгляд, преувеличена. Водители чаще всего глушат мотор при разгрузке, чтобы экономить бензин, а если и оставляют его работать, то только если в машине стоят холодильники, которым нужно питание, чтобы работать. То же касается и фар", – отметил эксперт.

Член центрального совета Межрегионального профсоюза водителей-профессионалов Андрей Болотов отметил, что стоит разделить ответственность за фары и неприглушенный двигатель и ответственность за шумную разгрузку.

"Водители грузовика могут отвечать за невыключенные огни и неприглушенный мотор, но погрузка и разгрузка осуществляются сотрудниками магазинов – и все претензии по этому поводу должны направляться им", – отметил эксперт.

Руководитель Московского городского общества защиты природы Галина Морозова говорит, что следить за уровнем шума могут специальные датчики. "Но надо еще доказать, что датчики зафиксировали шум именно грузового автомобиля. Соответственно, должны стоять еще и камеры, и в итоге получается уже дорогостоящая система фиксации. Оптимально было бы просто запретить производить погрузочные работы в ночное время", – сказала Морозова.

Отметим, что в 20 тысячах столичных дворов установлены городские камеры видеонаблюдения. В сентябре в Восточном округе столицы стартует пилотный проект по внедрению "грузового каркаса". Грузовики не смогут проезжать через жилые кварталы транзитом. На поворотах к домам будут установлены знаки, запрещающие сквозное движение грузовиков, а следить за соблюдением правил будут инспекторы ГИБДД. Штраф за нарушение нового правила составит 5 тысяч рублей. С сентября в центре города появятся первые специальные места для разгрузки грузовиков. Парковка на них будет платной. Первые 30 минут ее стоимость составит 40 рублей, начиная с 31-й минуты начнет действовать тариф 1000 рублей в час. К концу года будет создано порядка 50 таких мест.

Дарья Миронова