В Москве могут ввести штрафы за ненадлежащее содержание могил

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По оценке независимых экспертов, до 30% захоронений на московских кладбищах являются неухоженными и имеют признаки заброшенных. Поэтому власти предлагают ввести административную ответственность за плохое содержание захоронений, вплоть до штрафов, сообщил замглавы департамента торговли и услуг Алексей Старцев на заседании общественно-экспертного совета при ведомстве.

"Посетитель не должен попадать из современной благоустроенной Москвы на погост, похожий на кадры из фильмов ужасов", – передает слова Старцева корреспондент M24.ru.

Кроме того, в департаменте предложили утвердить порядок установки, демонтажа и ремонта надмогильных сооружений. Также власти выступили с идеей утвердить порядок перерегистрации ответственности за захоронение на другое лицо.

Как устроен семейный склеп

Старцев отметил, что нужно создавать общественные советы, куда предлагается включить представителей традиционных религиозных конфессий, разных организаций и активных жителей округов. Они будут рассматривать жалобы на решения администрации кладбищ.

Помимо этого, в департамент торговли и услуг в прошлом году поступило 968 обращений, касающихся ритуальных услуг. 95% процентов всех обращений - это жалобы, связанные с захоронениями на родственных участках.

Отметим, что на данный момент в столице существует 134 городских кладбища и еще одно муниципальное. По данным ГУП "Ритуал" в 2014 году на кладбищах Москвы было установлено 35 тысяч памятников.

Ранее M24.ru сообщало, что столичные власти прорабатывают механизм бронирования мест на кладбище через интернет. Об этом рассказал руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. По его словам, услуга может стать доступна москвичам уже до конца 2015 года.

В пресс-службе департамента информационных технологий пояснили, что речь идет о покупке семейных захоронений. Их можно будет зарезервировать по интернету на три дня, а затем подъехать на кладбище и привезти документы. Если этого не сделать, то бронь аннулируют.

"Мы прорабатываем вопрос предоставления услуги бронирования места на кладбище через интернет. Информационная система, на базе которой будет запущена услуга, уже разработана",- рассказал Немерюк. По его словам, электронную услугу могут запустить уже до конца 2015 года.