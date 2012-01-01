Сын Градского раскритиковал памятник на могиле отца, установленный вдовой музыканта

Народный артист России Александр Градский умер 28 ноября 2021 года, но его близкие родственники до сих пор продолжают выяснять отношения. В этот раз причиной конфликта стал памятник на могиле певца, установленный вдовой Мариной Коташенко. Подробнее – в материале Москвы 24.

"Ей просто плевать"

В октябре 2024 года на могиле Александра Градского на Ваганьковском кладбище появилось надгробие в виде рояля. На церемонию вдова композитора Марина Коташенко пригласила в основном тех, кто был с ней близко знаком – не позвали только детей от предыдущих браков музыканта, рассказал в интервью "Пятому каналу" сын артиста Даниил Градский.

Он заявил, что остался недоволен надгробием, которое решила установить Коташенко.



Даниил Градский сын композитора Александра Градского Я считаю, что ей плевать, ей просто плевать. И более того, посмотрите на это надгробие. Она положила на папу плиту, которая как рояль. А какое отношение это имеет к Градскому? Он что, пианист?

Наследник добавил, что будет добиваться установки нового памятника, а этот потребует снести. По его словам, на могиле отца нужно установить надгробие такого уровня, которого достоин народный артист России.

Поздняя любовь

У Градского остались двое взрослых детей от третьего брака с Ольгой Фартышевой, в союзе с которой он прожил почти 20 лет. В 2003 году 55-летний артист познакомился в Москве с 20-летней Мариной Коташенко. У пары начались отношения, за время которых родились двое сыновей. Но официально Градский и Коташенко зарегистрировали брак только за два месяца до смерти композитора. Женщина сразу взяла фамилию мужа и стала его законной наследницей.

Отношения между взрослыми детьми композитора и новой женой были сложными, утверждают СМИ. Проживающая в США старшая дочь Мария и оставшийся в Москве сын Даниил утверждали, что их отец женился на Коташенко под ее давлением.

После смерти артиста его супруга и старшие дети начали судебные разбирательства из-за огромного наследства. И только спустя два года суд вынес вердикт: имущество композитора поделили на пять частей.

Старшие дети музыканта получили загородный особняк, построенный по проекту Градского. На территории находится зимний дом с бассейном, летний дом, а также помещение для работников и огромный парк с соснами.

Марина Коташенко с детьми унаследовала квартиру в центре Москвы и еще один дом, который Градский построил рядом с особняком.

В ноябре 2024 года агентство ТАСС со ссылкой на судебные постановления сообщило, что, помимо этого, вдова Градского получила особняк площадью 115,4 квадратных метра, нежилое помещение общей площадью 67,9 квадратных метра, а также 0,28 доли в праве долевой собственности на жилой дом.

Также женщина и ее дети унаследовали по 1/3 доли в четырех нежилых помещениях площадью от 15 до 400 квадратных метров, особняке площадью 1 172 квадратных метра и четырех земельных участках.

Суды между родственниками не закончились

Адвокат Шота Горгадзе, представляющий интересы Даниила и Марии, ранее рассказал News.ru о продолжении разбирательств в семье.



Шота Горгадзе адвокат В суде находятся порядка пяти-шести дел. Это и вопрос о разделе имущества, и признание незаконным наследником вдовы Градского Марины, и некоторые другие моменты.

Даниил и Мария требуют признать брак фиктивным и лишить наследства Марину Коташенко. Сама же вдова назвала поведение старших детей Градского циничным, алчным и агрессивным по отношению к ней и сводным младшим братьям.