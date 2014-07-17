70% первоклассников записались в школы в своих районах

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Свыше 70 процентов московских первоклассников записались в школы, расположенные в районе их проживания, сообщил на пресс-конференции в четверг, 17 июля, глава департамента образования Исаак Калина. При этом 23 тысячи детей перевелись в первый класс тех же школ, где получали дошкольное образование.

По словам Калины, в настоящее время прием в первые классы практически завершен. На 99% укомплектованы и группы дошкольных учреждений. В частности, места получили дети-инвалиды и дети из многдетных семей. Глава ведомства добавил, что 50 образовательных учреждений столицы в этом году получили гранты по 2 миллиона рублей на создание социокультурной среды, в том числе на работу с маломобильными и сложными детьми.

Ранее M24.ru сообщало, что в мобильном приложении "Активный гражданин" запущен новый опрос "Как записаться в первоклассники?". Опрос можно пройти и на сайте. У жителей спрашивают, считают ли они удобной электронную запись детей в 1 класс.

В приложении указывается, что с 2011 года родители могут заблаговременно и без очередей подать заявление на зачисление ребенка в 1 класс в электронной форме через портал государственных услуг.

На портале родители могут выбрать для зачисления ребенка в 1 класс одну или несколько школ: по расположению, профилю или программе обучения в школе. За прохождение опроса зачисляется 8 баллов.