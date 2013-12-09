Для преподавателей разработали новый профессиональный стандарт

Минобразования представило новый профессиональный стандар педагога

Министерство образования и науки представило новый профессиональный стандарт педагога. Согласно ему, школьные учителя должны знать иностранный язык, владеть компьютером, а также уметь преподавать детям с ограниченными возможностями, пишет "Российская газета".

По словам главы Минобрнауки Дмитрия Ливанова, вступление стандарта в силу планируется 1 января 2015 года. Отмечается, что преподаватель должен уметь работать с разными категориями детей: с одаренными, с детьми, которые занимаются по программам инклюзии, с учениками, для которых русский язык не является родным, а также с социально запущенными детьми.

Также от учителей будут требовать отличное умение работать с компьютером, проводить видеоконференции, видеопрезентации и вести уроки по Skype.

Отмечается, что стандарт может применяться при отборе кадров на работу в школу, при аттестации учителей и при оценке результатов их работы. В проекте стандарта сказано, что проверить, выполняется ли он, поможет, например, число участников и победителей олимпиад у отдельно взятого учителя. А если идет речь о детях с ограниченными возможностями, то может учитываться динамика каждого конкретного ученика.

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