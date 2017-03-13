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Финальный сезон сериала "Игра престолов" будет состоять из шести эпизодов. C таким заявлением выступили создатели и актеры "Игры престолов" на конференции в городе Остин, штат Техас. Об этом сообщает CNN.

"У нас есть 140 страниц сценария. Это материал для шести эпизодов финального сезона", – отметил американский писатель и телепродюсер Дэвид Бениофф. Предстоящий сезон также будет сокращен – вместо обычных десяти эпизодов выпустят только семь.

Американский драматический телесериал в жанре фэнтези "Игра престолов" создан по мотивам цикла романов "Песнь Льда и Огня" американского писателя Джорджа Мартина. Производством занимается кабельный телеканал HBO под руководством Дэвида Бениоффа и Д. Б. Уайсса. Премьера седьмого сезона состоится 16 июля этого года. Начало съемок финальных серий запланировано на сентябрь 2017 года. Предполагается их завершить в феврале 2018 года.