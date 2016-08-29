Москвичи обратились к ЕР с просьбой продлить программу "Московская смена"

Фото: m24.ru/Юлия Иванко
Родители школьников просят "Единую Россию" продлить проект "Московская смена, сообщает пресс-служба партии.
Инициаторы создания программы бесплатного летнего отдыха проводят опрос, и количество родителей, которые уже подтвердили необходимость "Московской смены", превысило 15 тысяч.
Итоги работы проекта и возможность его продления на следующее лето обсудят в понедельник на заседании круглого стола.
Программа городского летнего отдыха "Московская смена" стартовала в Москве 1 июня. За время летних каникул в лагерях "Московской смены" отдохнули 45 тысяч школьников.
Для детей организовано трехразовое питание, предусмотрены различные спортивные, образовательные и развлекательные мероприятия.
С предложением создать такую систему городских лагерей выступили участники предварительного голосования "Единой России" в конце апреля. В обсуждении и создании программы приняли участие более 300 тысяч родителей столичных школьников. Программа была поддержана мэром столицы.
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