Москвичи обратились к ЕР с просьбой продлить программу "Московская смена"

Родители школьников просят "Единую Россию" продлить проект "Московская смена, сообщает пресс-служба партии.

Инициаторы создания программы бесплатного летнего отдыха проводят опрос, и количество родителей, которые уже подтвердили необходимость "Московской смены", превысило 15 тысяч.

Итоги работы проекта и возможность его продления на следующее лето обсудят в понедельник на заседании круглого стола.

Программа городского летнего отдыха "Московская смена" стартовала в Москве 1 июня. За время летних каникул в лагерях "Московской смены" отдохнули 45 тысяч школьников.

"Московская смена" – летние площадки для детей и подростков из малообеспеченных и многодетных семей. Они открываются на базе учреждений социального обслуживания населения и работают в три смены с начала июня до конца августа с 9:00 до 18:00 во все дни недели, кроме воскресенья.

Для детей организовано трехразовое питание, предусмотрены различные спортивные, образовательные и развлекательные мероприятия.

С предложением создать такую систему городских лагерей выступили участники предварительного голосования "Единой России" в конце апреля. В обсуждении и создании программы приняли участие более 300 тысяч родителей столичных школьников. Программа была поддержана мэром столицы.