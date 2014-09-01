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Происшествия

01 сентября 2014, 18:14

"Макдоналдс" попросил суд восстановить работу трех закрытых рестранов

рестораны суды Макдоналдс

Фото: M24.ru

"Макдоналдс" попросил суд восстановить работу трех закрытых ресторанов в Москве, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на адвоката компании Максима Титаренко.
Сеть фастфуда подала ходатайства в Тверской и Останкинский суды столицы.

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"Мы просим отменить административные решение о приостановке работы "Макдоналдсов". Закон позволяет нам сделать это в случае, если выявленные нарушения Роспотребнадзора устранены", - сказал адвокат.

Напомним, что по решению судов, в столице на три месяца закрыли рестораны "Макдоналдс" на проспекте Мира и на Пушкинской и Манежной площадях. В Роспотребнадзоре заявили, что там были нарушены санитарно-эпидемиологические правила по организации питания населения. В результате проверок также закрыли четыре "Макдоналдса" в Краснодаре, два в Сочи, и по одному в Екатеринбурге, Серпухове и Ставрополе.

Отметим, что McDonald's на улице Большая Бронная, 29 - первый российский ресторан компании. Его открыли 31 января 1990 года, и он сразу стал настоящей сенсацией: чтобы попасть в ресторан, надо было отстоять несколько часов в очереди. В день открытия в ресторане побывало 30 тысяч посетителей, что стало рекордом для сети McDonald’s. Второй и третий рестораны — на улице Огарева (теперь Газетный переулок) и Старом Арбате, открылись только летом 1993 года.


Недовольство "Макдоналдсом" высказывают не только специалисты Роспотребнадзора - в конце марта 2014 года на портале change.org появилась петиция на имя Владимира Путина с просьбой запретить сеть быстрого питания на территории России. Петиция собрала более 20 тысяч подписей.

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