Здание Московского камерного хора отреставрируют по новому проекту

Фото: m24.ru
Москомэкспертиза изменила проект реставрации здания Московского государственного академического камерного хора.
"Откорректированный проект предусматривает как реставрацию сохранившихся элементов декоративной отделки помещений, так и восстановление утраченных элементов декора. В перечень интерьеров, подлежащих реставрации, включены деревянные окна и двери, металлическая фурнитура, мраморные подоконники, лепнина стен и потолков, облицовка стен из искусственного мрамора, металлические ограждения лестниц, дубовый паркет и камин", - сообщили в пресс-службе комитета.
Кроме того, окраска стен и потолков будет производиться на основании химико-технологических исследований по выявлению цвета первоначальных покрасок.
В рамках реставрации интерьеров планируется также провести работы по приспособлению части здания под репетиционную деятельность и обустройству инженерных сетей.
"В результате экспертизы стоимость работ, заложенных в проект при его корректировке, уменьшена на 23 миллиона рублей. Экономия составляет порядка 21 процента", - уточнил председатель Москомэкспертизы Игорь Солонников.
