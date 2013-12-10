Киселев обещает сохранить коллектив РИА Новости при реорганизации

Фото: ИТАР-ТАСС

Генеральный директор нового информационного агентства "Россия сегодня", создаваемого на базе РИА Новости, Дмитрий Киселев пообещал сохранить коллектив реорганизуемого агентства.

"В самое ближайшее время планирую встретиться с руководством РИА Новости и обсудить наши совместные действия. Коллектив, несомненно, будет востребован. Все положительные результаты, наработки, современные технологии должны быть сохранены", - приводит слова Дмитрия Киселева "Интерфакс".

Он добавил, что и "Россия сегодня", и РИА Новости выполнят свои обязательства по освещению зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году. Напомним, что РИА Новости является специальным информагентством Олимпиады.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о ликвидации агентства РИА Новости. Согласно документу на базе РИА будет создано федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня".

Основным направлением нового агентства является освещение за рубежом государственной политики и общественной жизни страны. Директором "России сегодня" назначен телеведущий и заместитель генерального директора ВГТРК Дмитрий Киселев.

Также указ предполагает ликвидацию "Российской государственной радиовещательной компании "Голос России", имущество которой перейдет в агентство "Россия сегодня", ликвидацию "Государственного фонда телевизионных и радиопрограмм", которое вольется в ВГТРК и устранение "Российской книжной палаты" с последующей передачей ее имущества в ведение "Информационного телеграфного агентства России (ИТАР-ТАСС)". Кроме этого, Путин реорганизовал "Российскую газету", присоединив к ней редакцию журнала "Родина".

Законопроект, предусматривающий все нововведения указа, должен быть разработан и внесен в Государственную Думу в течение 15 дней. Все работы по ликвидации и слиянию организаций должны быть проведены за три месяца.

Агентство РИА Новости появилось в 1941 году. В то время оно называлось Советское информационное бюро (Совинформбюро). В 1961 его преобразовали в агентство печати "Новости". Агентство РИА Новости появилось в 1941 году. В то время оно называлось Советское информационное бюро (Совинформбюро). В 1961 его преобразовали в агентство печати "Новости". Нынешнее название информагентство получило в 1991 году. Сейчас - это огромный информационный холдинг, в который входят агентство экономических новостей ПРАЙМ, агенство судебной информации РАПСИ, газета "Московские новости". Кроме того, в его состав входят более 40 интернет-ресурсов на 22 языках мира.

