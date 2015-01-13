К празднику Крещения в Москве организуют 55 мест для купания

Фото: M24.ru

В ночь с 18 на 19 января православные верующие отмечают праздник Крещения, во время которого принято погружаться в купели с освященной водой. В Москве к празднику организуют 55 официальных мест для купания. Купели появятся в каждом округе.

Центральный округ

Крещенские купания в центре Москвы разрешат только в специально оборудованных дубовых купелях на Площади Революции. В Екатерининском и Новоспасском прудах в этом году окунаться запретили. Проверка показала, что вода в них не соответствует установленным гигиеническим требованиям.

Северо-Восточный округ

Также лишь одна купель будет работать на северо-востоке столицы. Окунуться в ледяную воду можно будет в Дворцовом пруду, напротив Храма Живоначальной Троицы в Останкине по адресу: улица Останкинская, дом 7, строение 2.

В ЦАО крещенские купания разрешат в купелях на площади Революции

Юго-Восточный округ

В ЮВАО окунуться в прорубь можно будет на Верхнем Кузьминском и Шибаевском прудах в Кузьминках, а также Нижнем Люблинском пруду в Люблине.

Южный округ

В Южном округе купания пройдут в Верхнем Царицынском пруду, расположенном в музее-заповеднике "Царицыно" на улице Дольская, 1; в Борисовских прудах в районе Братеево (улица Борисовские пруды, 2); пруду "Бекет" в Донском районе на Загородном шоссе, дом 2, а также в Дьяковском пруду в Коломенском, проспект Андропова, 39.

Фото: ТАСС/Александр Алпаткин

Северный округ

В САО оборудуют четыре места для крещенского купания:

1. Тимирязевские пруды. Большая академическая улица, вл. 47-49, Тимирязевский район;



2. Зона пляжа "Левобережный". Прибрежный проезд, вл. 7, Левобережный район;



3. Химкинское водохранилище. Ленинградское шоссе, вл. 39-41, Войковский район;



4. д. Бурцево, ул. Бурцевская, д. 35-37, Молжаниновский район.



Северо-Западный округ

В СЗАО организуют 11 мест для купаний:

Пруды в поселке Рождествено и Ландшафтном парке - в районе Митино;

Пруд №4 на реке Чернушке в парке "Покровское-Стрешнево", а также на Москве-реке по адресу: улица Малая Набережная, дом 3, строение 1 - оба в Покровском-Стрешневе;



Парк "Северное Тушино", улица Свободы, дом 56;



Строгинская пойма, улица Твардовского, владение 16, корпус 3 и Кировская пойма, напротив дома по адресу: улица Исаковского, владение 2 в Строгине;



Малое бездонное озеро и Карамышевская набережная, 13-15 в Хорошеве-Мневниках;



Парк "Москворецкий", напротив дома 50 по улице Живописная в Щукине;



Деривационный канал, напротив владения 19 по улице Лодочная в Южном Тушине;



Юго-Западный округ

Большой пруд в усадьбе "Воронцово", улица Воронцовские пруды, владение 3, район Обручевский;

Большой Тропаревский пруд, улица Академика Виноградова, 7, Теплый Стан;

Потаповские пруды, улица Остафьевская, Южное Бутово;

Черневский пруд, улица Южнобутовская, владение 62-66, в том же районе;

Пруд в деревне Захарьино, улица Николая Сироткина, 28а, строение 1, в том же районе;

Пруд в усадьбе "Узкое", Профсоюзная улица, дом 123Б, Ясенево;

Фото: M24.ru

Западный округ

На западе столицы купели будут оборудованы в трех местах:

Мещерский пруд. Воскресенская улица, 3А в районе "Солнцево";

Москва-река. Филевский бульвар, напротив дома 21 в районе "Филевский парк";

Москва-река. Большая Филевская улица, 40А в том же районе.

Восточный округ

В ночь с 18 на 19 декабря для крещенских купаний в ВАО будут организованы 7 купелей.

1. Озеро Святое - ул. Оранжерейная, д. 18, район Косино-Ухтомский;

2. Озеро Белое - ул. Б. Косинская, д. 46, район Косино-Ухтомский;

3. Терлецкие пруды - Свободный пр-т. д. 9, район Ивановское;

4. Красный пруд - Измайловский лесопарк, район Измайлово;

5. Бабаевский пруд - ул. Курганская, д. 5-9, район Гольяново;

6. Майский пруд - ПКиО "Сокольники", район Сокольники;

7. Купель "Вернисаж в Измайлово" - район Измайлово.

Фото: ТАСС/Юрий Белинский

ЗелАО

В Зеленограде окунуться в купель можно будет в двух специально отведенных местах: