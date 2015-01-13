К празднику Крещения в Москве организуют 55 мест для купания

Фото: M24.ru
В ночь с 18 на 19 января православные верующие отмечают праздник Крещения, во время которого принято погружаться в купели с освященной водой. В Москве к празднику организуют 55 официальных мест для купания. Купели появятся в каждом округе.
Центральный округ
Крещенские купания в центре Москвы разрешат только в специально оборудованных дубовых купелях на Площади Революции. В Екатерининском и Новоспасском прудах в этом году окунаться запретили. Проверка показала, что вода в них не соответствует установленным гигиеническим требованиям.
Северо-Восточный округ
Также лишь одна купель будет работать на северо-востоке столицы. Окунуться в ледяную воду можно будет в Дворцовом пруду, напротив Храма Живоначальной Троицы в Останкине по адресу: улица Останкинская, дом 7, строение 2.
Юго-Восточный округ
В ЮВАО окунуться в прорубь можно будет на Верхнем Кузьминском и Шибаевском прудах в Кузьминках, а также Нижнем Люблинском пруду в Люблине.
Южный округ
В Южном округе купания пройдут в Верхнем Царицынском пруду, расположенном в музее-заповеднике "Царицыно" на улице Дольская, 1; в Борисовских прудах в районе Братеево (улица Борисовские пруды, 2); пруду "Бекет" в Донском районе на Загородном шоссе, дом 2, а также в Дьяковском пруду в Коломенском, проспект Андропова, 39.
Фото: ТАСС/Александр Алпаткин
Северный округ
В САО оборудуют четыре места для крещенского купания:
- 1. Тимирязевские пруды. Большая академическая улица, вл. 47-49, Тимирязевский район;
- 2. Зона пляжа "Левобережный". Прибрежный проезд, вл. 7, Левобережный район;
- 3. Химкинское водохранилище. Ленинградское шоссе, вл. 39-41, Войковский район;
- 4. д. Бурцево, ул. Бурцевская, д. 35-37, Молжаниновский район.
Северо-Западный округ
В СЗАО организуют 11 мест для купаний:
- Пруды в поселке Рождествено и Ландшафтном парке - в районе Митино;
- Пруд №4 на реке Чернушке в парке "Покровское-Стрешнево", а также на Москве-реке по адресу: улица Малая Набережная, дом 3, строение 1 - оба в Покровском-Стрешневе;
- Парк "Северное Тушино", улица Свободы, дом 56;
- Строгинская пойма, улица Твардовского, владение 16, корпус 3 и Кировская пойма, напротив дома по адресу: улица Исаковского, владение 2 в Строгине;
- Малое бездонное озеро и Карамышевская набережная, 13-15 в Хорошеве-Мневниках;
- Парк "Москворецкий", напротив дома 50 по улице Живописная в Щукине;
- Деривационный канал, напротив владения 19 по улице Лодочная в Южном Тушине;
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Юго-Западный округ
- Большой пруд в усадьбе "Воронцово", улица Воронцовские пруды, владение 3, район Обручевский;
- Большой Тропаревский пруд, улица Академика Виноградова, 7, Теплый Стан;
- Потаповские пруды, улица Остафьевская, Южное Бутово;
- Черневский пруд, улица Южнобутовская, владение 62-66, в том же районе;
- Пруд в деревне Захарьино, улица Николая Сироткина, 28а, строение 1, в том же районе;
- Пруд в усадьбе "Узкое", Профсоюзная улица, дом 123Б, Ясенево;
Фото: M24.ru
Западный округ
На западе столицы купели будут оборудованы в трех местах:
- Мещерский пруд. Воскресенская улица, 3А в районе "Солнцево";
- Москва-река. Филевский бульвар, напротив дома 21 в районе "Филевский парк";
- Москва-река. Большая Филевская улица, 40А в том же районе.
Восточный округ
В ночь с 18 на 19 декабря для крещенских купаний в ВАО будут организованы 7 купелей.
- 1. Озеро Святое - ул. Оранжерейная, д. 18, район Косино-Ухтомский;
- 2. Озеро Белое - ул. Б. Косинская, д. 46, район Косино-Ухтомский;
- 3. Терлецкие пруды - Свободный пр-т. д. 9, район Ивановское;
- 4. Красный пруд - Измайловский лесопарк, район Измайлово;
- 5. Бабаевский пруд - ул. Курганская, д. 5-9, район Гольяново;
- 6. Майский пруд - ПКиО "Сокольники", район Сокольники;
- 7. Купель "Вернисаж в Измайлово" - район Измайлово.
Фото: ТАСС/Юрий Белинский
ЗелАО
В Зеленограде окунуться в купель можно будет в двух специально отведенных местах:
- Зона отдыха "Черное озеро", аллея "Лесные пруды";
- Озеро Школьное. Панфиловский проспект.
- Город Троицк, река Десна в зоне отдыха "Заречье";
- Поселение Вороновское, пруд села Покровское;
- Поселение Краснопахорское, село Былово, пруд возле храма Михайло-Архангельского храма;
- Поселение Щаповское, село Ознобишино Храм Святой Троицы;
- Поселение Воскресенское, запруда 1, Храм Живоначальной Троицы;
- Деревня Большое Свинорье;
- Поселение Московский, поселок Ульяновского лесопарка, Храм-часовня иконы Божьей Матери "Неувядаемый цвет";
- Поселение Московский, деревня Говорово, пруд №2, улица Центральная;
- Поселок Мосрентген, средний пруд каскада "Усадьбы Троицкого";
- Поселение Внуковское, поселок ДСК "Мичуринец", улица Железнодорожная, дом 1. Купель рядом с рекой Сетунь;
- Поселение Марушкинское, деревня Марушкино, парк "Ручеек";
- Поселение Кленовское, река Печенка;
- Поселение Десеновское деревня Евсеево-Кувекино, Никольский храм;
- Поселение Роговское, деревня Васюнино, Храм Святой Троицы;
- Поселение Филимонковское, деревня Кнутово;
- Поселок Шишкин лес, д. 43;
ТиНАО
Больше всего мест для крещенских купаний будет организовано в Новой Москве: