Столетний Коптевский путепровод реконструируют к лету 2016 года

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Определен победитель открытого конкурса на реконструкцию Коптевского путепровода, построенного в 1907 году. Работы продлятся до 2016 года, сообщает пресс-служба департамента по конкурентной политике.

Победителем конкурса стала компания "Стройпутьинвест", специализирующаяся на строительстве и реконструкции железнодорожных станций. На реконструкцию Коптевского путепровода из городского бюджета собирались выделить 1,7 млрд. рублей, однако в ходе торгов удалось сэкономить 109 млн. рублей. Ранее сообщалось, что можно будет сэкономить 341 млн рублей. Работы на объекте начнутся уже в этом году и продлятся не более 22 месяцев.

Коптевский путепровод расположен на севере столицы, в границах районов: Войковский, Головинский и Коптево. Эстакада длиной 79 метров и шириной около восьми метров соединяет Нарвскую улицу с улицей Клары Цеткин через пути МКЖД.

Согласно проекту, необходимо построить 342,21 метра дороги, возвести эстакаду над путями и провести реконструкцию улиц Клары Цеткин, Нарвской и Фармацевтического проезда. Там организуют двухстороннее движение. Кроме того, будут реконструированы проезд вдоль завода "Авангард", а также транспортная развязка на пересечении улиц Нарвская, Михалковская, Выборгская и Головинское шоссе.

Помимо реконструкции улиц будут устроены тротуары, установлены пешеходные и транспортные ограждения, "карманы" для общественного транспорта и возведены шумозащитные экраны. На пешеходных переходах подрядчик уложит тактильные плит-указатели для инвалидов по зрению. Также на путепроводе и на подходах к нему появится автоматический противогололедный комплекс с дорожной метеостанцией.

Коптевский путепровод был возведен еще в 1907 году, а ремонт проезжей части и переустройство тротуаров на нем проводили в 1954 году.