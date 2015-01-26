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26 января 2015, 10:30

Стадион "Торпедо" после реконструкции вместит около 13 тысяч зрителей

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Стадион "Торпедо" сможет вместить 13 тысяч зрителей

Столичные власти утвердили проект планировки территории вокруг стадиона "Торпедо" имени Эдуарда Стрельцова. После реконструкции арена стадиона вместит около 13 тысяч зрителей, сообщили в Москомстройинвесте.

"Стадион останется открытым, а исторические трибуны будут сохранены. Также здесь будет уложено новое современное покрытие", - сообщил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

Ранее предполагалось, что после реконструкции стадион будет крытым, однако инвестор отказался от этой идеи. На деньги инвестора построят все внутренние проезды в новом районе, где расположен стадион "Торпедо".

Благоустройство набережной профинансируют из бюджета города.

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По проекту в районе построят более 250 тысяч квадратных метров недвижимости: жилые дома, гостиницу, апартаменты и офисы.

Добавим, что стадион "Торпедо" построен в 1959 году. Он расположен по адресу: улица Восточная, 4а. Прежде там тренировалась футбольная команда завода имени Лихачева. В апреле 1977 года на стадионе состоялся первый матч чемпионата СССР.

В 1997 году стадиону присвоено имя легендарного нападающего Эдуарда Стрельцова, который выступал за "Торпедо" в 1950-х и 1960-х годах.

Ранее сообщалось, что все работы по реконструкции стадиона планируют завершить в 2018 году.

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