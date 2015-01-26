Стадион "Торпедо" после реконструкции вместит около 13 тысяч зрителей

Стадион "Торпедо" сможет вместить 13 тысяч зрителей

Столичные власти утвердили проект планировки территории вокруг стадиона "Торпедо" имени Эдуарда Стрельцова. После реконструкции арена стадиона вместит около 13 тысяч зрителей, сообщили в Москомстройинвесте.

"Стадион останется открытым, а исторические трибуны будут сохранены. Также здесь будет уложено новое современное покрытие", - сообщил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

Ранее предполагалось, что после реконструкции стадион будет крытым, однако инвестор отказался от этой идеи. На деньги инвестора построят все внутренние проезды в новом районе, где расположен стадион "Торпедо".

Благоустройство набережной профинансируют из бюджета города.

По проекту в районе построят более 250 тысяч квадратных метров недвижимости: жилые дома, гостиницу, апартаменты и офисы.

Добавим, что стадион "Торпедо" построен в 1959 году. Он расположен по адресу: улица Восточная, 4а. Прежде там тренировалась футбольная команда завода имени Лихачева. В апреле 1977 года на стадионе состоялся первый матч чемпионата СССР.

В 1997 году стадиону присвоено имя легендарного нападающего Эдуарда Стрельцова, который выступал за "Торпедо" в 1950-х и 1960-х годах.

Ранее сообщалось, что все работы по реконструкции стадиона планируют завершить в 2018 году.