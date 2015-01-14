Фото: M24.ru/Михаил Сипко

Архитекторы подготовили проект реконструкции стадиона "Динамо". В состав нового спортивного комплекса "ВТБ Арена - Центральный стадион "Динамо" войдут стадион, малая спортивная арена, Академия спорта и парк физкультуры и спорта, сообщается на сайте Стройкомплекса.

После реконструкции территория спортивного комплекса "Динамо" будет покрыта единой крышей.

Площадь комплекса превысит 264 тысячи квадратных метров. Центральный стадион "Динамо" смогут одновременно посещать более 26 тысяч зрителей. Малая арена вместимостью от 11,5 до 14 тысяч человек будет использоваться в качестве хоккейной, баскетбольной или концертной площадки.

Кроме спортивных объектов на территории "Динамо" появятся четыре ресторана, два кафе, три бара, зоны общественного питания на 600 мест, а также подземная автостоянка для 1539 машин.

Каким будет обновленный стадион "Динамо"

Как сообщили в пресс-службе проекта "ВТБ Арена парк", все новые конструкции присоединят к исторической части трибун стадиона.

Напомним, строительные работы на стадионе начались в июле 2014 года. К концу года строители заложили фундамент спорткомплекса, установили колонны и перекрытия подземной автостоянки.

Сейчас на стадионе работает около 400 человек. При реконструкции специалисты уделяют особое внимание сохранению и восстановлению исторических элементов стадиона и реставрации здания Западной трибуны, являющейся памятником архитектуры. Так, на стадион вернут барельефы скульптора Меркурова, ранее украшавшие портики Северной и Южной трибун.

Открытие стадиона, которое состоится в 2017 году, планируется приурочить ко дню рождения легендарного вратаря столичной команды и сборной СССР Льва Яшина - 22 октября. Кроме того, сам футбольный стадион получит имя знаменитого спортсмена.