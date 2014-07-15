Рачик Петросян: "Львиная доля жалоб на рекламу касается SMS-спама"

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Недавно Совет Федерации одобрил закон о борьбе с SMS-спамом. Согласно документу, отправлять абоненту рекламные сообщения можно только после его предварительного согласия. Причем пользователь может потребовать от оператора прекратить рассылки. Руководитель столичного управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Рачик Петросян в интервью M24.ru рассказал, как идет борьба с SMS-спамом и другой незаконной рекламой в Москве, а также о том, какие меры борьбы с излишними требованиями на конкурсах и аукционах разрабатывает ФАС совместно с правительством Москвы и как вычислить нарушителя антимонопольного законодательства по IP-адресу.

Рачик Ашотович, как часто москвичи жалуются на SMS-спам?



С начала года мы получили более 2 тысяч жалоб на рекламу. Львиная доля этих обращений касается как раз SMS-спама. В 2014 году возбуждено около 100 дел, из них более 50 – по фактам SMS-рассылок. Однако нередко при рассмотрении жалобы выясняется, что рассылка была законной: клиент сам подписывал договор, в котором был пункт о согласии получать новости компании. Иногда рассылка осуществляется с заграничных коммутационных центров, и выявить конечное лицо, которое отправляет сообщение, невозможно в установленные законом сроки – 30 дней. Тем не менее есть случаи, когда удается дойти до первоисточника и возбудить дело. В основном SMS-спам шлют компании, работающие в сфере услуг.

Как повлияет новый закон об SMS-спаме на работу УФАС?

Операторы сотовой связи отныне сами, в соответствии с обращением пользователя, обязаны прекращать распространение ненадлежащей рекламы абонентам либо той рекламы, которая абонентам больше не интересна. В целом это должно упростить механизм отказа абонента от нежелательных сообщений: не нужно писать жалобы в государственные органы, собирать и прикладывать документы, такие как скриншоты сообщений, детализацию от оператора и т.п.

Необходимо отметить, что на работу антимонопольного органа в нынешнем виде законопроект не повлияет: даже если абонент отказался от получения в дальнейшем сообщений с помощью оператора, сам факт получения им таких сообщений до отказа все еще остается предметом внимания УФАС.

Механизм контроля за исполнением операторами связи новой обязанности напрямую законом или специальной административной нормой пока не урегулирован. Если такие случаи будут происходить, УФАС совместно с другими контролирующими органами, с Роскомндазором, безусловно, примет решение о квалификации возможных незаконных действий операторов связи и привлечении их к ответственности.

Рачик Петросян рассказал M24.ru о борьбе с картелями и об излишних требованиях к подрядчикам

Какая еще реклама беспокоит москвичей?

Порядка 30 дел в этом году возбуждено по жалобам на рекламу в СМИ, прежде всего алкоголя и медицинских услуг. Например, рекламу алкоголя сегодня маскируют под обзоры вин, при этом на страницах журнала крупным планом печатаются бутылки конкретной марки. Много жалоб на рекламу БАДов, на использование образа врача. Закон запрещает актерам рекламировать товар, переодевшись медработниками: у зрителей складывается ложное впечатление, что это действительно врач, и они начинают ему верить.

Вы планируете как-то модернизировать систему приема обращений от москвичей в УФАС?

Нам необходимо учитывать специфику наших заявителей – это в основном юридические лица и предприниматели, реже граждане. В настоящее время мы изучаем такую возможность для тех случаев, когда это удобно для граждан, например для заявлений о нарушениях в сфере рекламы.

Мы хотим принимать обращения от граждан через портал "Наш город" и многофункциональные центры.

По каким направлениям вы сотрудничаете с правительством Москвы? Как оцениваете работу "Портала поставщиков"?

В целом сотрудничество с мэрией идет по всем направлениям. Одно из них - мы вместе с правительством Москвы намерены сформулировать четкий список требований, которые городские заказчики смогут предъявлять поставщикам в капиталоемких сферах: в строительстве, ЖКХ и т.д. Они будут "зашиты" в качестве обязательных в техзадание. То есть будет прописано, что заказчик сможет требовать от подрядчиков соблюдения нескольких конкретных параметров. Это системная мера, которая поможет бороться со злоупотреблениями. Сейчас в конкурсную документацию можно включить вообще любое требование. Бывали просто комичные случаи, когда заказчик требовал указать точный размер щебня или количество сучков на ветках деревьев. Мы составили список всех нарушений и направили в тендерный комитет и контрольное управление правительства Москвы.

мы вместе с правительством Москвы намерены сформулировать четкий список требований, которые городские заказчики смогут предъявлять поставщикам в капиталоемких сферах: в строительстве, ЖКХ

В январе этого года вступил в силу Федеральный Закон №44 "О госзакупках", который ввел понятие "объективность закупки". В описании товара нельзя предъявлять требования, которые не влияют на его потребительские свойства и соблюдение которых невозможно проверить. Например, вы закупаете электронную систему с пластиковым блоком питания и указываете, что содержания углерода в пластике должно быть не 0,09%, а 0,08%. Это требование не имеет определяющего значения, но, если поставщик ошибся на одну цифру, его выкидывают с конкурса и аукциона. Другой пример: в техзадании на 700 листов заказчик где-нибудь мелким шрифтом прописал, что в заявке вместо запятых надо везде ставить точку с запятой, и если поставщик этого не заметит, то также "вылетит". Мы признаем такие требования незаконными и отменяем закупки.

По итогам 2013 года ФАС признала, что в Москве идет самая активная борьба за развитие конкуренции, по сравнению с другими регионами. Штаб по защите конкуренции возглавляет лично мэр Сергей Собянин. "Портал поставщиков" - пример того, как систему закупок можно сделать прозрачнее, чем того требует закон. Поставщики сами размещают свою информацию, а заказчики могут приобретать товар по прозрачным ценам.

Что еще изменилось с принятием ФЗ-44?

Одно из новшеств касается согласования. Теперь, когда заявку на конкурс подал только один участник, это должно быть согласовано в антимонопольной службе. В результате объем согласований вырос примерно в 10 раз: с начала года УФАС рассмотрела более 2 тысяч таких случаев. Мы считаем эту норму избыточной. Она, по сути, является административным барьером и не приносит практической пользы. Если кого-то незаконно не допустили на конкурс, мы и так получаем жалобу.

УФАС возбуждает дела на основании сходства IP-адресов. При картельном сговоре бизнесмены заранее договариваются между собой, передают флэшки и электронные подписи одному человеку, который с одного компьютера торгуется сам с собой на электронной площадке

Число жалоб в антимонопольную службу изменилось?

Всего с начала года было подано порядка 4 тысяч жалоб, из них 51% признали обоснованными. Примерно столько же обращений было в первом полугодии 2013 года. Однако стоит отметить, что самих конкурсов стало меньше: многие заказчики, зная, что в январе вступают в силу новые правила, спешили провести аукционы в конце прошлого года

Вы начали вычислять нарушителей антимонопольного законодательства по IP-адресам. Насколько эффективным оказался этот метод?

С конца прошлого года мы возбудили более 60 дел по факту картельных сговоров. Это на порядок больше, чем прежде. Раньше за целый год мог набраться десяток дел. За первое полугодие 2014 года мы оштрафовали нарушителей более чем на 200 млн рублей. Суммарная стоимость заказов, при реализации которых были выявлены сговоры, – более 1 млрд рублей.

К примеру, трое предпринимателей принимали участие в девяти аукционах на комплексное содержание придомовых и дворовых территорий, внутриквартальных подъездов в Северо-Западном округе, суммарная стоимость которых составляла более 50 млн рублей. При этом каждая из этих компаний выиграла в трех аукционах с минимальным снижением, в то время как два других участника таких аукционов после подачи ценового предложения конкурентом отказывались от дальнейшей борьбы.

УФАС возбуждает дела на основании сходства IP-адресов. При картельном сговоре бизнесмены заранее договариваются между собой, передают флэшки и электронные подписи одному человеку, который с одного компьютера торгуется сам с собой на электронной площадке. В итоге стоимость контракта для вида снижается на 0,5% и товар поставляется по завышенной цене, которую участники сговора делят между собой.

Как борются со сговором на госзаказе

Вы следите за сферой ритуальных услуг в Москве?

В прошлом году ГУП "Ритуал" было оштрафовано на 300 тысяч рублей. Мы возбуждали дело против предприятия за то, что оно произвольно устанавливало цены на места захоронений и надгробные памятники. ГУП "Ритуал" занимает монопольное положение на рынке, все кладбища отведены ему. Позже ГУП "Ритуал" выработало единые правила определения стоимости своих услуг и вывесило их на сайте. После этого жалоб на нарушение антимонопольного законодательства не поступало.

В июне Апелляционный суд поддержал столичное УФАС, которое предлагало упростить согласование перепланировки помещений в многоквартирных домах. Когда оно вступит в силу и что изменится для москвичей?

Решение еще может быть обжаловано. Но если оно вступит в законную силу, то москвичи смогут получить справку о техническом состоянии помещения не только в ГУП "МосжилНИИпроект", но и в любой другой организации, которая специализируется на этой деятельности. В результате заключение можно будет заказать по рыночной стоимости, а не по той, которую установило ГУП.

Недавно Апелляционный суд также поддержал нас в том, что мы отменили решение 7-летней давности, согласно которому ОАО "Мосводоканал" должно закупать реагенты у конкретной компании. Такое обязательство могло привести к росту тарифов, которые зависят от стоимости реагентов. Теперь "Мосводоканал" сможет закупать реагенты по очистке воды на торгах согласно закону 223 "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

София Сарджвеладзе