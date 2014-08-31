Четыре человека доставлены в больницу после конфликта в заводском общежитии

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На юго-востоке Москвы четыре человека пострадали в результате конфликта в заводском общежитии. Все четверо пострадавших были доставлены в больницы с территории Люблинского литейно-механического завода, сообщает в воскресенье "Интерфакс" со ссылкой на источник в медицинских кругах.

Один из пострадавших попал в больницу с ожогами верхних дыхательных путей и ожогами 10 процентов лица.

По информации источника, среди пострадавших есть беременная женщина, которая в настоящее время также находится в реанимации.

По предварительной информации, нападавших задержали очевидцы происшествия, при этом двое из нападавших получили травмы и им понадобилась госпитализация.

О причинах конфликта и о том, почему пострадала беременная женщина, пока неизвестно.

В пресс-службе столичного главка МВД России M24.ru эту информацию пока не подтвердили.