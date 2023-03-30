"Ножом добил": что известно о жестоком убийстве девушки на севере Москвы

Полиция задержала подозреваемого в убийстве 24-летней девушки, тело которой нашли 29 марта в квартире на севере Москвы. По предварительным данным, преступление совершил молодой человек погибшей. Подробнее – в материале Москвы 24.

Едва не сбежал

Фото: Следственный комитет Российской Федерации

Погибшую 24-летнюю девушку нашли 29 марта в съемной квартире на Бескудниковском бульваре – ее обнаружила мать собственника жилья. Следственный комитет опубликовал кадры осмотра, на которых можно увидеть окровавленный нож. Стекло в межкомнатной двери разбито, повсюду разбросаны вещи.

Уже вечером того же дня полиция задержала подозреваемого – им оказался сожитель убитой 1997 года рождения. Мужчину поймали в 100 километрах от Москвы, когда он пытался уехать на рейсовом автобусе на родину в Волгоградскую область.

На допросе молодой человек признался в преступлении и рассказал, что в тот момент был под наркотиками. Почему решил убить девушку и скрыться, он объяснить не смог.





подозреваемый в убийстве 24-летней девушки на севере Москвы Вначале душил, потом ножом добил.

СК РФ возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Расследование находится на контроле у столичной прокуратуры.

"Наша звездочка была"

Фото: Следственный комитет Российской Федерации

Убитая и ее сожитель переехали в Москву из Волгограда полгода назад. В столице девушка работала репетитором по английскому и немецкому языкам, ее молодой человек был учителем истории и музыкантом.

На теле убитой было множество ножевых ранений, из них шесть – только на лице, сообщил телеграм-канал Mash. Кроме того, информированный источник не исключил, что подозреваемый мог попытаться инсценировать самоубийство своей возлюбленной, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Галина, которая сдавала квартиру паре, рассказала РЕН ТВ, что была у погибшей учительницей английского языка с 5-го по 11-й класс. "Наша самая звездочка была. <...> Я ее очень любила, мы дружили и с мамой, и с семьей, и со всеми", – поделилась Галина.

По словам женщины, в последний раз она видела пару незадолго до убийства. Ничего необычного в их поведении Галина не заметила. "Все было нормально. Мы поговорили, и я ушла", – добавила она.

Женщина также уточнила, что подозреваемый работал официантом в кафе. По ее версии, там мужчину могли "накормить" наркотиками.





Галина знакомая убитой девушки – о подозреваемом в преступлении Абсолютно адекватный, обходительный. Ничего не могу сказать.

Знакомая убитой Дарья Буракова в беседе с "КП-Волгоград" назвала погибшую "солнышком в этом неадекватном мире" и "личностью с большой буквы". Девушки познакомились в университете, где учились на одной кафедре.

"Она всегда улыбалась и излучала неимоверное тепло. Никогда не желала никому зла", – рассказала знакомая.

Кроме того, погибшая увлекалась фотографией и показывала свои работы в одной из групп в социальных сетях. Последняя запись там опубликована 14 марта, в ней она разместила снимки подозреваемого в убийстве с подписью Lovely boy.

Друзья пары в Волгограде ничего не слышали об увлечении молодого человека наркотиками, однако его знакомые в Москве знали об этой проблеме. Не исключено, что история с запрещенными веществами могла начаться из-за творческого кризиса, считают они. По словам знакомых, в Волгограде он выступал в рок-группе, которая распалась, а в Москве у него были проблемы с работой.