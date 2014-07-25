Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Проекты

25 июля 2014, 14:15

Определен подрядчик на реконструкцию Рябиновой улицы

проекты стройкомплекс Москвы строительство дорог Рябиновая улица конкурс экономика и предпринимательство имущественно-земельные отношения

Фото: ИТАР-ТАСС

Подведены итоги открытого конкурса на выполнение реконструкции Рябиновой улицы. Победителем стала компания "Элгад", предает пресс-служба департамента по конкурентной политике

Согласно конкурсной документации, работы оценивались почти в 4 миллиарда рублей. "Элгад" предложила снижение на 10 процентов, и это позволит сэкономить 400 миллионов рублей.

"Москва в цифрах": Реконструкция Рябиновой улицы

Реконструкция Рябиновой – часть проекта по организации улично-дорожной сети в Северо-Западном секторе Москвы от Ярославского до Сколковского шоссе. В ходе работ на пересечении железнодорожных путей Киевского направления и Рябиновой улицы построят тоннель с разворотной петлей и трехполосным движением в двух направлениях. Дополнительно проложат и автодорогу длиной 1485 метров.

Ссылки по теме

Кроме того, подрядчик займется реконструкцией улиц Крылатская, Ярцевская, Боженко и Кубинка с выходом на Можайское шоссе. В частности, будет построен подземный переход, также строители обустроят парковку и карманы для общественного транспорта. Все это будет доступно и для инвалидов. По планам, реконструкция путей продлится 2,5 года.

Сайты по теме

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать