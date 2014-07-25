Определен подрядчик на реконструкцию Рябиновой улицы

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Подведены итоги открытого конкурса на выполнение реконструкции Рябиновой улицы. Победителем стала компания "Элгад", предает пресс-служба департамента по конкурентной политике

Согласно конкурсной документации, работы оценивались почти в 4 миллиарда рублей. "Элгад" предложила снижение на 10 процентов, и это позволит сэкономить 400 миллионов рублей.

"Москва в цифрах": Реконструкция Рябиновой улицы

Реконструкция Рябиновой – часть проекта по организации улично-дорожной сети в Северо-Западном секторе Москвы от Ярославского до Сколковского шоссе. В ходе работ на пересечении железнодорожных путей Киевского направления и Рябиновой улицы построят тоннель с разворотной петлей и трехполосным движением в двух направлениях. Дополнительно проложат и автодорогу длиной 1485 метров.

Кроме того, подрядчик займется реконструкцией улиц Крылатская, Ярцевская, Боженко и Кубинка с выходом на Можайское шоссе. В частности, будет построен подземный переход, также строители обустроят парковку и карманы для общественного транспорта. Все это будет доступно и для инвалидов. По планам, реконструкция путей продлится 2,5 года.