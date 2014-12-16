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Москва 24

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Проекты

16 декабря 2014, 20:33

Вдоль Москвы-реки могут появиться "плавающие набережные"

проекты Сергей Кузнецов набережные Проект Меганом Марат Хуснуллин

Фото: M24.ru

Вдоль Москвы-реки могут появиться "плавающие набережные". С таким предложением выступило Архитектурное бюро "Проект Меганом", победившее в конкурсе на разработку концепции развития прибрежной зоны Москвы-реки.

Как рассказала на пресс-конференции представитель бюро Анна Камышан, наличие речного транспорта не противоречит концепции "нижних" набережных, передает Агентство "Москва".

По словам Камышан, "нижние" набережные конструируются плавающими, что позволяет подниматься им вместе с волной, либо набережная создается выше, на двухметровом уровне от воды, так, что волна не касается ее.

"В более узких местах реки, где волна доходит до берега более активным образом, может вообще не быть этого решения, а использоваться что-то другое. Более того, существуют разные технологии, которые позволяют отводить эту волну", - пояснила она.

Строительство набережных на уровне реки затрудняется также тем, что река является федеральной собственностью, в то время как прибрежные территории принадлежат городу. Для решения этой проблемы в концепции бюро "Проект Меганом" предусмотрено создание отдельного "управляющего органа, который будет курировать реку".

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Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин заявлял, что для реализации проекта развития набережных Москвы-реки будет создана специальная рабочая группа.

По словам главнго архитектора Москвы Сергея Кузнецова, около 60 километров набережных Москвы-реки могут обустроить в течение трех-пяти лет. При этом всего в рамках реорганизации территории у Москвы-реки обустроят порядка 120 километров набережных.

Победителя градостроительного конкурса на концепцию развития набережных Москвы-реки объявили 11 декабря. Им стала компания "Меганом", которая планирует построить в столице сеть причалов и речных парков.

Согласно концепции, в городе возведут транспортные и пешеходные мосты, благоустроят общественные места, а также создадут сеть речных экскурсионных маршрутов. Первые изменения произойдут уже весной 2015 года.

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