Реновацию пятиэтажек несносимых серий проведут в 2018 году

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Столичные власти проведут реновацию порядка 24 миллионов квадратных метров пятиэтажек несносимых серий. Возможным это будет после завершения программы сноса ветхих пятиэтажек в 2018 году, сообщил журналистам глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Такие дома могут не только сносить, но и реконструировать, проводить там капитальный ремонт. Левкин отметил, что эти дома не аварийные, но они требуют своего внимания.

"Это тоже панельные дома, тоже пятиэтажные, но других серий. Второй этап – это такие панельные пятиэтажки, которые надо будет вовлекать городу в реновацию этой территории",– цитирует Левкина Агентство "Москва".

Какие пятиэтажки сносят в Москве

Напомним, власти планируют реорганизовать жилые кварталы в центре столицы. Основным принципом застройки в ЦАО должна стать реновация городских кварталов, застроенных домами не старше 50 лет, которые не несут архитектурной ценности.

Реновация жилых кварталов – создание комфортного внутреннего пространства в районах с уже сложившейся застройкой. Чтобы увеличить сетку дорог, могут быть "прорезаны" новые внутриквартальные проезды.

Столичные власти планируют масштабную реновацию спальных районов. В каждом квартале планируется создать культурное ядро, чтобы его жители могли проводить свободное время, не выезжая за пределы района.

Как ранее сообщало m24.ru, первый этап реновации кварталов со сложившийся застройкой завершится в 2016-2017 годах. Жилой фонд Москвы составляет около 232 миллионов квадратных метров, из них около 25 миллионов нуждаются в реновации в следующем десятилетии.