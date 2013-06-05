Москва готова передать инвесторам участки под паркинги

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные власти готовы передавать инвесторам участки под строительство подземных паркингов по символической цене, но под гарантийные обязательства. Об этом сообщил глава Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

Речь идет о паркингах на проспекте Сахарова, Гоголевском бульваре и Лубянской площади. По словам Тимофеева рассматриваются несколько вариантов гарантий, в частности, такие гарантии может давать банк.

В целом 18 паркингов планируется построить в центральных районах Москвы.

Выступая на пресс-конференции, Тимофеев также отметил, что реализация проектов по развитию территорий, застроенных домами несносимых серий, станет возможна после принятия правил землепользования и застройки.

"Правила землепользования и застройки в Москве мы утвердим в ближайшие год-два, после этого можно смело выходить на земельные аукционы, после чего заключать договоры на развитие застроенных территорий. Но инвесторы могут в индивидуальном порядке выкупать квартиры у граждан, отселять, обращаться за градостроительной документацией и строить на освободившихся площадках", - указал Тимофеев.

Чиновник подчеркнул, что реконструкция застроенных территорий подразумевает уплотнение застройки.